高市府今天持續拆除　舊建物避難逃生動線障礙4處

高市府今(19)日在市府副祕書長郭添貴的帶隊下持續前往苓雅區永康街115號等4棟建物排除阻礙逃生動線的障礙物，強制拆除阻礙逃生的格柵鐵門，截至目前為止已拆除11處。工務局指出，其餘逃生通道不合格的建物，預計在26日前全部清除完畢。郭添貴也強調，市府將在10日內達成34棟避難逃生動線全部暢通的行動目標。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-19 10:49:58
城中城大樓火警後，高市府於3天內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，其中27棟建物不合格、23棟更嚴重影響逃生通道，並同步拆除這些障礙物。今天由副秘書長郭添貴再次率領消防局、工務局、環保局、民政局、警察局等相關單位，前往苓雅區等4棟建物排除阻礙逃生動線之情事，並由環保局同仁協力清除，消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。
郭添貴表示，昨天已完成鹽埕、新興區及苓雅區等7棟建物避難逃生動線之障礙排除，今天第二波再針對苓雅區永康街115號等4棟強力排除，其餘有相同問題的建物，市府也將陸續排除，達成10日內34棟避難逃生動線全部暢通的行動目標。
郭添貴也強調，安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等堵塞危害避難逃生動線，嚴重危害市民生命財產，再次呼籲，市民朋友千萬不要以身試法，市府堅定執法不手軟，違法違規一定依法查辦，提升市民朋友的居家安全。