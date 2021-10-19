賴士葆逼「嘴巴講一下辭職也好」 蘇貞昌：我不是做表演
國民黨立委賴士葆今（19）日質詢行政院長蘇貞昌時表示，蘇任內扣掉疫情死亡人數，共有1、200人，過去陳水扁政府時代，時任行政院長的游錫堃因為八掌溪事件死4人就請辭，「你怎麼好意思再做行政院長？不用請辭？嘴巴講一下也好，讓蔡總統慰留」；蘇貞昌對此回應，「我不做嘴巴講一下這種事情，也不是做表演」，該負多少責任不會寬容自己。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-19 10:34:18
賴士葆今日質詢蘇貞昌時表示，過去游錫堃因為八掌溪事件有4人死亡，就負起政治責任請辭行政院長一職，現在蘇內閣死了1800多人，把因為疫情死亡的扣掉有1、200人，「你怎麼好意思再做行政院長？請辭一下不用？表現對不起台灣人民把權力交給自己，自己卻照顧不好，嘴巴講一下也好，讓蔡總統慰留」。
蘇貞昌回應，「我不做嘴巴講一下這種事情，我應該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，我也不是做表演，不要這樣做」。
賴士葆追問，死了1、200條人命不該請辭？蘇貞昌說，任何生命流逝，他都深感不捨與遺憾，應該負怎樣責任、誰該負責任，一定不會護短。
賴士葆仍不滿意蘇貞昌的回應，直批蘇貞昌字典裡沒有「政治責任」，賴說，要給蘇上一課，看看游錫堃、想想蘇貞昌，「你不如游錫堃4條人命他請辭，你1、200條人命再加疫情1800多條人命，繼續賴在這裡，讓老百姓瞧不起你」。
賴士葆還說，普悠瑪號判決出來了，只有判司機，台鐵局長、交通部都沒事，「這甚麼世界啊？草菅人命阿，蘇內閣人家說死這麼多人，叫災難內閣」。