小玉謎片接到爆單！老濕姬「下海事業」遭波及 激動喊告
YouTuber小玉因製作女星「換臉謎片」牟利，昨（18）遭逮捕，最後檢方准予30萬元交保候傳。該事件背後有高達上百位女性受害，其中有「老濕姬」封號的米砂也在其中，她透露6月就曾私訊過當事人要買自己的換臉謎片，如今知道背後始作俑者是小玉本人，就決定加入提告行列。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-19 10:46:52
米砂過去因自爆為孫安佐墮胎而闖出名聲，隨後更進軍AV產業擔任成人片監製，米砂透露也曾看過自己被換臉的謎片，當時還想高薪挖角發起人，昨天看到新聞後就發現當事人就是小玉，她表示曾向對方邀約客製化，怎料小玉卻回「接到爆單」。
對此，米砂也激動發表對小玉的譴責：「就是他剝奪我第一次下海的機會，這樣我哪天真的下海拍攝，大家就會覺得『啊妳不是拍過了嗎』（換臉假片），這樣我的處女作就沒了！」認為自己的「下海事業」遭到嚴重影響，所以決定加入提告行列。
※【NOWnews 今日新聞
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