防疫新生活下藝文活動不缺席 林家花園光雕秀重磅登場
板橋林家花園去年的「花月圓‧夜未眠」光雕秀，引發市民熱烈的迴響！今年除每週五、六的夜間光雕秀外，更首度在園區的建築中推出藝術家們現地創作作品，展現與當代數位藝術融合的感官新體驗，展期自即日起至明年1月1日。
生活中心/綜合報導
2021-10-19 12:00:00
新北市副市長謝政達表示，在來青閣舉行光雕秀的開幕活動非常特別，為感謝新北市基層的醫護同仁扛起防疫重任，日以繼夜堅守在崗位上，不僅讓疫情獲得控制，才使實體藝文活動得以重新舉辦；此次，特邀基層醫護代表到場觀賞全新的林園光雕秀，更藉此機會向新北市所有的醫護人員表達最深感謝，也象徵防疫新生活下藝文活動不缺席，期待透過文化光影展現新北力量。
文化局長龔雅雯說，光雕秀已成為林家花園的品牌活動，今年推出的「光映綺想曲」2021光影藝術展，由策展人邱誌勇老師為主策劃，主展區來青閣的光雕秀，搭配林園各展區的衛星呈現跨域科技光影體驗，將林家花園美學重新的詮釋；持續創新提供民眾更多元的文化體驗，以回應民眾對城市美學的期待，持續點亮林園、點亮新北。
開幕夜特別邀請編舞家王宇光偕同「三缺一劇團」及DJ鄭各均，搭配由臺灣知名數位音像創作者葉廷皓老師與遊樂製品製作最新光雕秀，以肢體表演、臨場音樂演奏等創造藝術科技的光雕秀表演，盛大開啟「光映綺想曲」2021光影藝術展；因應防疫，活動當晚採線上全程同步於林家花園臉書粉絲專頁直播，廣邀民眾於安全防疫的前提下，於線上搶先觀看林園光雕3.0。
此外，展期間推出《古城尋跡之微光夜宴》實境解謎的專屬限定體驗活動，以林園豪門大宅為背景的實境解謎遊戲，結合古裝體驗、解謎遊戲、沈浸互動表演、飲食饗宴，及光雕秀的全方位沉浸式體驗，讓民眾身歷其境，穿越時空體驗古蹟人文風情；另今年因應防疫，也加開夜間預約入園的梯次，詳情請至國定古蹟林本源園邸的官方網站查詢。