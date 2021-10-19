丁寧扮機車主管流血又噴汗 對戲黃秋生「拍1天痛3天」
公視《四樓的天堂》新一集登場人物是金馬獎最佳女配角丁寧，這次她飾演的是一位對自己或他人都非常嚴格、事事要求完美的主管，最後太操勞流鼻血，於是來找推拿師黃秋生。只見一開場丁寧與黃秋生對坐，她眉頭深鎖、表情肌肉僵硬、瞪大眼睛四處張望，同時展現角色不安全感與想要操控一切的掌控慾；下一場戲是她大聲斥責員工，丁寧破口大罵、青筋暴露，她說，「我第一天拍完戲回家非常不舒服，因為臉部表情要非常用力、但是又要用力得很自然，拍完一天之後我眼窩爆痛、眉毛揪在一起，差點找不到眉心，再加上我要一直聳肩，我拍1天全身痠痛3天。有一場跑步的戲，這個角色要看起來很慘很逼人，為了那一場我跑了一整天，導演喊卡的時候我自己還繼續地跑，讓自己一直維持在非常喘、而且很累的狀態，不能停。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-19 11:06:29｜2021-10-19 11:09:07
丁寧這幾年致力於瑜伽教學，對於身體、生活有自己體悟的想法與心得。陳芯宜導演說，「劇本寫的時候，就想著她寫，覺得她本身氣場也很強，來演一個中階主管，身為女性在職場上勇往直前卻處處碰壁，對上對下都有很多苦衷的角色很適合。」
丁寧分享說，「其實15年前的我自己，也是把自己武裝起來的狀態；那時候覺得自己很強壯，別人都傷害不了我，劇裡面的人物常常握拳、聳肩，也都是那個時候的我會有的狀態。這一次接這部戲，真的就是來學習的，有機會跟一個很棒的演員合作，只是觀察就可以學到很多。」