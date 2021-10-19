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外送員找無路！他取消訂單「不能退費」　網搖頭：很母湯

▲一名網友日前取消外送訂單卻無法退錢，網友一看內文點出關鍵問題引起熱議！（示意圖／翻攝自《爆料公社》）
▲一名網友日前取消外送訂單卻無法退錢，網友一看內文點出關鍵問題引起熱議！（示意圖／翻攝自《爆料公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 11:39:17｜2021-10-19 11:50:21

現在許多人會選擇叫外送解決三餐問題，不過日前有一位民眾卻遇到點餐但外送員找不到地點而取消訂單，沒想到不能退費因此上網PO文，卻被眼尖網友點破一關鍵並引起熱議！

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原PO在臉書社團《爆料公社》發文表示，日前因為下大雨因此選擇叫外送，但外送員一直找不到地點，雖然看追蹤人就在附近打轉，但外送員表示因為「不同區」問能否取消？原PO體恤外送員安全與辛勞，決定取消訂單，豈料找客服退款時竟被拒絕，讓原PO忍不住抱怨：「第一次遇到不能退款！千萬不要用信用卡結帳。」。

▲原PO在臉書社團抱怨取消訂單但不能退費，卻被眼尖內行人發現是掛區跨訂購！（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲原PO在臉書社團抱怨取消訂單但不能退費，卻被眼尖內行人發現是掛區跨訂購！（圖／翻攝自《爆料公社》）
眼尖的內行人一看PO文都紛紛搖頭表示：「你在五結怎麼點宜蘭市的店？差那麼遠！訂餐的時候地址也要你更新吧？要熊貓退款哪可能，你應該給外送員錢才對吧！下大雨還送種餐點！」原來原PO送餐地址寫壯圍鄉新南路，但備註欄卻改地點在五結鄉的某間民宿，已經超出外送的範圍！

另外也有網友回應：「這是發上來欠罵的！你定位在新南路，靠備註偷改到五結的民宿，原本4.6KM你想改到8.2KM，當然跨區被實收0，之前願意幫你送的是外送員太佛心！」、「用現金你一樣會被取消！系統漏洞讓你點其他區不代表這就是正確的，光看你這樣改定位改地址就知道不是第一次這樣搞！」（編輯：陳珮瑜）

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