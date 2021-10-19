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漫威電影宣布延期！全系列最少再等半年　這部2023才能看

▲迪士尼影業的漫威系列電影宣布延期。（圖／取自FB@MarvelStudioTaiwan ）
▲迪士尼影業的漫威系列電影宣布延期。（圖／取自FB@MarvelStudioTaiwan ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 11:27:51｜2021-10-19 11:28:44

索尼漫威近期上映的《猛毒2：血蜘蛛》，在首週就已經累積7700萬票房，拿下全台票房冠軍，讓漫威影迷更為期待系列後續作品。但可惜的是迪士尼影業宣布，將更動2022至2023年多部電影檔期，而其中變動最多的就是漫威系列的電影。

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▲多部漫威電影宣布延期，包含《雷神索爾4》（圖／取自FB@MarvelStudioTaiwan）
▲多部漫威電影宣布延期，包含《雷神索爾4》（圖／取自FB@MarvelStudioTaiwan）
根據外媒《variety》報導，「奇異博士2」、「雷神索爾4」、皆在電影延後上映的名單中，而「黑豹2」、「蟻人3」則將近延後半年上映；原先預計於2022年底上映的「驚奇隊長2」也將延後至2023年。

除此之外，取消檔期的包含，漫威系列中兩部尚未公開電影名稱的電影，以及漫威宇宙之外的一部真人電影、20世紀影集。在宣布異動的檔期之中，《印第安納瓊斯5》更是直接延長了超過一年，喜愛這些電影的民眾，只好再耐心等一等。（編輯：鍾怡婷）

漫威宇宙檔期更新時間：

《奇異博士2》

2022年5月6日上映 ，原上映日為2022年3月25日

《雷神索爾4》

2022年7月8日上映 ，原上映日為2022年5月6日

《黑豹2》

2022年11月11日上映 ，原上映日為2022年7月8日

《驚奇隊長2》

2023年2月17日上映 ，原上映日為2022年11月11日

《蟻人3》

2023年7月28日上映 ，原上映日為2023年2月17日

《漫威未公開名稱電影》

取消檔期 ，原上映日為2023年7月28日

《漫威未公開名稱電影》

取消檔期 ，原上映日為2023年10月6日

《漫威未公開名稱電影》

2023年11月3日上映 ，原上映日為2023年11月10日

其他電影檔期更新時間：

《印地安納瓊斯5》

2023年6月30日上映 ，原上映日為2022年7月29日

《迪士尼影業未公開名稱真人電影》

取消檔期 ，原上映日為2023年7月14日

《20世紀影業未公開名稱電影》

取消檔期 ，原上映日為2023年10月20日

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