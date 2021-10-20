風田「花大錢買名錶」留住千金女友　存款一度陷窘境

風田與圈外千金女友Kimme大方認愛一年多，不過近來他在節目《同學來了》，透露曾擔心對方會因財力問題而走向分手，所以謊稱自己有500萬存款，還花大錢買下名錶，就是為了讓女友放心。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-20 08:00:00
風田與哈孝遠、蘿莉塔、許藍方等來賓，受邀上「如果男人不要這麼做，台灣女人怎會變成管家婆」單元，一起探討另一半的「管」教之道。其中風田透露女友私下其實「超愛管」，尤其在穿搭方面更是嚴格，專挑充滿汗味的衣服，或是破洞的襪子來搭配，深怕風田穿太帥，一不小心就成了「異性吸引機」，主持人安心亞聽到後，決定替風田的女友發聲：「那是因為你帥，她才會那麼擔心你！」不過納豆的命運卻與風田大不相同，忍不住感嘆起來：「不像依依都會跟我說，你臉都長這樣了，不能穿帥一點再出門嗎？」
金錢觀在感情中也是一大課題，風田坦言自己沒什麼理財觀念，屬於「欠管」類型，透露和女友戀愛初期，曾擔心雙方財力差距過大而分手，就決定謊稱自己存款有500萬，出門大方買單讓女友安心。而一旁的哈孝遠對於風田的金錢觀直搖頭，爆料對方前陣子才豪灑20萬買下高價手錶，造成存款一度只剩下9萬元的窘況，至今都不敢讓女友知道。