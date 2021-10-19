女力對決！國民黨南投縣長初選民調　立委許淑華出線

南投縣長林明溱兩屆任期屆滿，國民黨下屆縣長人選經3天全民調，今由立委許淑華出線，後續由縣黨部送中央黨部做為提名依據，南投縣國民黨可望出現有史以來第一位女性縣長參選人。民進黨部份，行政院中辦執行長蔡培慧已部署多時，集集鎮長陳紀衡也宣布參選，仍待初選分勝負。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-19 11:46:14｜2021-10-19 12:06:37
從未有女性百里侯的南投縣，下屆縣長選舉有多位女性角逐，國民黨部份，立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳相爭不下，在副議長潘一全協調下，決定3人同時做民調，3家民調公司在10月16、17及18日晚間進行民調，今天（19日）上午在南投縣議會，由議長何勝豐公布結果。
出身埔里的馬文君、曾任南投市長的許淑華親自出席，何勝豐宣佈民調最高者為許淑華，但不公佈具體民調數字。據了解，以「神力女超人」造型深植人心的許淑華，民調超過馬文君5個百分點以上。
許淑華除了感謝兩位初選對手，也稱讚這是一場展現民主底蘊的選舉，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，讓選民看到擘劃未來地方發展的藍圖，是最佳典範。
南投縣經過前縣長李朝卿、現任林明溱各2任，已連續執政10餘年，國民黨在此囊括2席立委、縣議會席次過半，政治版圖一直是藍大於綠。綠營由曾任不分區立委蔡培慧，在地方耕耘基層多時，目前面臨集集鎮長陳紀衡的黨內挑戰。