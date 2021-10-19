日職／松坂大輔引退賽重披王牌戰袍 18號繼承自郭泰源
日本職棒（NPB）埼玉西武獅「平成怪物」松坂大輔今（19）日將穿上代表王牌的18號球衣，迎來職棒最後的引退賽，細數穿過代表西武獅王牌的18號球衣的選手，包括「東方特快車」郭泰源、松坂大輔、江夏豊和涌井秀章等人，都稱得上是一代名將，其中郭泰源穿著18號球衣長達11年，是穿著西武18號球衣時間最長的選手。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-19 12:07:34
西武獅誕生於1979年，最早穿上18號的是成重春生，之後由田鎖博美、江夏豊等傳奇名將穿上。1987年起台灣好手「東方特快車」郭泰源表現獲得球隊肯定，背號由12號改為代表王牌的18號，到引退前的11年間他不只幫助西武5度拿下冠軍，期間6度單季雙位數勝投、生涯共拿下117勝，是松坂穿上西武18號球衣前，最有代表性的選手。
郭泰源引退後，18號球衣經歷1年空白，自1999年起傳承給松坂大輔穿上，至他旅美前共8年，松坂大輔多次拿下三振、勝投和防禦率及新人王等多項個人獎項，讓西武獅18號球衣來到新的高度。
相隔近15年，年過40的松坂將在今日迎來美、日職棒生涯最後一場賽事，重新披上18號球衣對戰火腿隊，雖然僅預計投1人次後就退場，但他會在滿場觀眾的掌聲中，正式告別堪稱傳奇的職棒生涯。