城中城大火善款逾8700萬元　陳其邁：善款運用會公開透明

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陳其邁進一步說明，湧入社會局專戶的善款後續將用在罹難者、傷者慰問，或是住民短期安置、經濟協助，還有照顧弱勢家庭。他強調，使用方式會公開透明，讓社會大眾清楚知道善款使用的方式。
另外，陳其邁說明，34戶住商混和老舊建築今起同步清查，今天開始強制排除逃生避難設施違規，同時也要求在這週啟動20到30年共22棟建築，務必在最短時間排除防火避難設施不合規定的部分。
陳其邁表示，針對未來建築物安全管理制度面，市府也要求申報制度，包含強制設立管委會、加嚴申報制度標準，希望盡速加速建築物公共安全申報管理制度，必須從嚴申報、審查。
至於，城中城整起起火原因，陳其邁表示，相關行政調查都在進行中，肇事原因、搶救過程和行政、建築物管理都會全面清查；陳其邁也說目前整起案情正在偵查中，市府隨時和地檢署了解調查進度，也希望勿枉勿縱、加速釐清起火原因和肇事原因，現在不便評論。
同時，陳其邁也表示，相關行政調查部分有8位外聘委員，還有3名市府政風法制人員和副市長，所有行政調查都在進行中，市府會從肇事原因、搶救過程，到整個行政或建築物管理全面清查，另外也會全面檢討規定制度面，一定會給社會完整清楚交代。