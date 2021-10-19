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城中城大火善款逾8700萬元　陳其邁：善款運用會公開透明

▲高雄市鹽埕區城中城大火善款逾8700萬元，陳其邁表示善款運用會公開透明。（圖／高市府提供）
▲高雄市鹽埕區城中城大火善款逾8700萬元，陳其邁表示善款運用會公開透明。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-19 12:19:04

高雄市鹽埕區城中城大樓惡火釀46死、41傷，高雄市長陳其邁今(19)日表示，截至昨(18)日止計有2779筆善款湧入社會局捐款帳戶，累計善款8739萬餘元，高市府使用善款方式會公開透明，讓大家知道運用方式。陳其邁也感謝各宗教團體在這段時間陪伴罹難者家屬，也會針對罹難者不同宗教舉行法會或追思禮拜。

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城中城大火悲劇，陳其邁今天上午再度前往市立殯儀館感謝佛光山、慈濟，還有天主教、基督教等宗教團體在這段時間舉行法會共同祝禱。接下來明天的頭七法會、聯合公祭等，宗教團體也都會來陪伴罹難者家屬。

陳其邁進一步說明，湧入社會局專戶的善款後續將用在罹難者、傷者慰問，或是住民短期安置、經濟協助，還有照顧弱勢家庭。他強調，使用方式會公開透明，讓社會大眾清楚知道善款使用的方式。

另外，陳其邁說明，34戶住商混和老舊建築今起同步清查，今天開始強制排除逃生避難設施違規，同時也要求在這週啟動20到30年共22棟建築，務必在最短時間排除防火避難設施不合規定的部分。

陳其邁表示，針對未來建築物安全管理制度面，市府也要求申報制度，包含強制設立管委會、加嚴申報制度標準，希望盡速加速建築物公共安全申報管理制度，必須從嚴申報、審查。

至於，城中城整起起火原因，陳其邁表示，相關行政調查都在進行中，肇事原因、搶救過程和行政、建築物管理都會全面清查；陳其邁也說目前整起案情正在偵查中，市府隨時和地檢署了解調查進度，也希望勿枉勿縱、加速釐清起火原因和肇事原因，現在不便評論。

同時，陳其邁也表示，相關行政調查部分有8位外聘委員，還有3名市府政風法制人員和副市長，所有行政調查都在進行中，市府會從肇事原因、搶救過程，到整個行政或建築物管理全面清查，另外也會全面檢討規定制度面，一定會給社會完整清楚交代。
 

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