蘋果新品達人驚艷M1效能　MacBook Pro讓果粉心癢兩難

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兩款全新MacBook Pro分別為14吋1.6公斤59,990元起、16吋2.1公斤74,900元起，皆使用銀色及太空灰兩色的鋁合金機身，並搭載120Hz miniLED支援Pro Motion。記憶體最高達到64GB、最高儲存空間達8TB，搭載M1 Pro或M1 Max晶片，Liquid Retina XDR 顯示器。
這次發表會最令大家感到驚訝的，便是傳言已久的瀏海設計，真的被最新筆電給採用！蘋果將MacBook Pro有效區域向外延伸，使螢幕分別成為14.2吋及16.2吋，邊框範圍縮小最多達60%！整體視覺感受是變大蠻多，螢幕像素密度更高達5.9M pixels及7.7M pixels，擁有120Hz的ProMotion螢幕更新率。瀏海保留的視訊鏡頭升級至1080P HD相機，且顯示器外殼厚度不到4公釐。
不過瀏海設計在手機上已不吃香，這次更應用至筆電，也被網友揶揄「蘋果是永遠不會放棄瀏海的」，成為本次發表會上留言突然暴增的最有感環節。
許多人期待的兩側連接埠配備有HDMI接孔、SD讀卡機槽、搭配3個Thunderbolt 4接孔及3.5耳機孔，還有大家敲碗已久的Magsafe磁吸式充電，這次通通加回來，使連接埠更完整！搭配能降麥克風60%的底噪，尤其16吋擁有4個高音喇叭和2個低音喇叭，提升聆聽效果。不過這次同時取消了Touch Bar換成實體按鍵，這點對消費者來說是否為優點，可能因人而異。根據發表會網友發言，算是幾家歡樂幾家愁。
一位資深果粉認為，蘋果這次延續M1晶片系列，又讓幾乎所有轉接口回歸，分明是瞄準資深愛好者下手。「但售價1999美元起跳的價格，真的是要把這些年果粉慢慢存的錢一次掏空。」
強效續航！嶄新M1 Pro及M1 Max晶片問世
全新發表M1 Pro及M1 Max兩顆晶片。M1 Pro最多可達32GB統一記憶體、200GB/s記憶體頻寬，10核心的CPU，比M1提高了70%，16核心的GPU，比M1快上兩倍、功耗減少70%。看完發表會的3C達人Tim哥認為，這顆晶片的運算速度是「Intel® Core™ i9」的兩倍，支援兩部外接顯示器，支援播放最多達20道4K ProRes影片串流。
M1 Max則最多可達64GB統一記憶體、400GB/s記憶體頻寬，10核心的CPU及32核心的GPU，Tim哥分析比M1 GPU強上4倍，可支援4台外接顯示器。兩顆晶片皆可使用4K與8K H.264與HEVC編碼，支援播放最多達7道8K ProRes影片串流。他在影片中更幽默引述官網的說法，指本次發表的兩款晶片是「好快好驚人跟超快超驚人。」
第三代AirPods大升級！競爭力激增
售價5,990元的AirPods 3，擁有貼合耳形的設計和更短的耳柄，使佩戴更舒適。搭配聲音均衡功能，根據耳機貼合耳道的狀況自動調節聲音變化，擁有全新音訊運算技術，並將較高階的AirPods Pro、AirPods Max才有的適應性等化技術，可依照頭部擺動來達到空間音訊效果，加入AirPods 3。可惜沒有支援主動式降噪功能。
但跟AirPods Pro一樣有力度感測器，按壓觸控可輕鬆控制歌曲播放與暫停及接聽電話，擁有IPX4等級抗汗抗水功能。充電盒與AirPods Pro接近，續航力增加、含充電盒可達30小時，單一耳機充飽電可以聽6小時，並支持MagSafe的無線充電。
第三代AirPods針對外型、續航及音訊等眾多功能升級，導致被戲稱為沒有入耳式耳塞及抗噪功能版本的AirPod Pro。台灣未在首發名單，今起開放預訂。
Apple Music全新Voice Plan服務
蘋果這次也推出音樂訂閱新服務Voice Plan聲控訂閱方案，每個月只要75元起，便可利用聲控來做選歌，呼喚Siri可使用情境歌單，台灣在首發17國家名單內。
HomePod mini新色登場
HomePod mini則新推出黃、藍、橘三色，與原有的黑、白共提供五色選擇，從喇叭的編織表面、觸控面板上的觸控鍵及電源線皆擁有統一配色，11月發售，售價3,000元。