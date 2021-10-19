巷仔內／神力女超人許淑華披戰袍　耕耘南投進攻2022

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許淑華最廣為人知的，是2018年九合一大選，她以神力女超人裝扮主持高雄前市長韓國瑜選前之夜造勢晚會，知名度瞬間暴增，被稱為國民黨神力女超人，是韓流中不可或缺的重要角色。
2017年時，立法院審查前瞻基礎建設計畫預算，國民黨團杯葛時任閣揆林全，趁著議場陷入混戰，民進黨立委邱議瑩上前挑釁、拉扯國民黨立委李彥秀脖子上的麥克風，遭到許淑華一巴掌制止，許淑華一掌成名，被封為立院女戰神。
不過，許淑華事後表示，因邱議瑩主動挑釁，拉扯李彥秀脖子上的器材，本能出手保護同事，在拉扯中不小心手揮到她，並非故意為之。
在重要法案上，許淑華曾提出《刑法》第五條修正案，增訂加重詐欺罪納入適用國外犯罪，往後國人在海外犯下加重詐欺罪，台灣的司法機關也能依《刑法》處罰，並賦予台灣司法機關優先的刑事管轄權。
立院表現上，許淑華多次經公督盟評鑑為優秀立委，曾在公民評鑑得分司法法制委員會最高分者，並獲「口袋國會」推薦為整體綜合表現優良立委。
行政經驗豐富的她，長年專注於南投在地經營，無論是原鄉、偏鄉需求及教育資源、觀光發展等議題，她都瞭若指掌，並在縣長任內推廣「南投意麵節」，受到好評。
此外，公路總局近日推出「提升道路品質計畫」，原定各縣市僅能申請2件，許淑華成功爭取埔里、竹山、中寮、魚池、名間5件計畫全獲同意納入，供得補助2億764萬元。
推動南投縣觀光發展是許淑華重要目標之一，許淑華表示，現任縣長林明溱已打造許多觀光亮點，未來會在這些觀光建設上，推動低碳旅遊城市，藉由豐富的農產作物基礎，深化農產研發，結合觀光旅遊，吸引遊客到南投消費，並加強各鄉鎮的交通串聯，配合大眾運輸接駁，達到低碳旅遊，對於城鄉發展與環境保護都有正面發展。