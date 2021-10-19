柯粉側翼成「錦衣衛」？北市府駁斥：放話文化予以譴責
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，有很多死忠支持者自發性成立粉絲專頁，甚至成為民眾黨與柯文哲的「側翼」。不過這樣的側翼不只攻擊其他政黨，也針對黨內人士進行抨擊，宛如「東廠錦衣衛」般的存在。根據週刊媒體報導，這樣的模式似乎已經引發黨內鬥爭，甚至有黨內人士在向柯文哲建言時，遭到「拍桌」震怒以對。對此台北市政府發言人陳智菡出面澄清，表示當天會議是有些人情緒滿激動的，但會議最後也有做成結論，算是滿平和結束的。
記者丁上程／台北報導
2021-10-19 13:13:46
根據《鏡週刊》報導指出，過去曾為柯文哲操盤LINE官方帳號的民眾黨不分區立委候選人吳靜怡，日前進入台北市政府與柯文哲會面，商討LINE帳號轉移相關事宜。而在會議中吳靜怡也向柯文哲反應自己遭到柯粉側翼的抹黑造謠，一度讓柯文哲動怒捶桌，甚至要在場的立委蔡壁如「好好管管」，不過卻得到「關我什麼事」的回應，讓會議一度相當緊繃。
對此遭指稱有參與該場會議的北市府發言人陳智菡表示，當天在討論的時候大家討論得滿熱烈的，有些人比較激動，但整場會議算滿平和的。「那天有些人想表達一些事情，但就會有情緒比較激動的發言，那個就是個人行為。」陳智菡說，但最後會議還是平和落幕，且有做成結論，也因為無論是在市政府還是在民眾黨，都很尊重大家的發言，會議中難免有個人表述，是很正常的情況。
至於爆料有關「放任側翼攻擊自家人」一事，陳智菡也嚴正否認有這樣的情況，直言「譴責爆料文化」，並強調柯市長有很多友人也有很多粉絲，有時候會提供給市長一些訊息，「我想這都是很正常的情況。」陳智菡說，若有心人要曲解為側翼的放話，甚至是黨內的鬥爭，完全都是放大解讀。