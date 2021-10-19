加入CPTPP遭潑冷水？外交部：日本歡迎台灣參加

行政院日前宣布已遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），政府官員並稱加入機會高。不過，日本台灣交流協會首席副代表星野光明昨日認為過於樂觀。外交部今（19）日回應表示，日本政府公開表達歡迎我國加入CPTPP 的立場。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-19 13:23:21
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，日本是台灣重要的朋友，我國感謝日本政府長期以來的協助與支持，尤其是我國於本(110)年9月22日向CPTPP協定存放國紐西蘭提交CPTPP入會申請後，日本政府公開表達歡迎我國加入CPTPP 的立場。
歐江安舉例指出，日本政府發言人內閣官房長官加藤勝信於9月24日記者會重申，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且具緊密經貿關係，是極為重要的伙伴，歡迎台灣提出申請加入CPTPP；加藤官房長官並肯定蔡英文總統所提「已準備好接受CPTPP所有規範」，同時指出日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。對於日本政府再度公開歡迎台灣正式申請加入CPTPP，我國政府表示誠摯感謝之意。
外交部表示，CPTPP屬於高標準、高品質且全面性的區域經貿整合機制，台灣是全球前25大經濟體，也是全球供應鏈不可或缺的關鍵重要成員，我國在經濟面、社會面及法制面等都已做好準備。未來我國政府將持續與CPTPP的11個會員國積極交涉，合力推動區域經貿整合發展，共促印太地區的和平、穩定與繁榮。