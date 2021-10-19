明道數錢數到手軟！上海開店「1天營業額1.5億」

「行走的CEO」明道推出高端保養品牌至今滿1年，日前在上海推出首家實體店，演藝圈好友汪東城、吳克群、陳曉東紛紛送花祝賀。向來給人陽剛硬漢形象的他，化身粉色系男神出席開幕，帶動實體店銷售一天達1.5億台幣，成績相當驚人。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-19 13:40:40
明道忙裡偷閒，一有空檔就透過直播與粉絲深夜談心，網友問他將來會愛女兒多還是老婆多？他笑喊：「自己現在沒有女兒。」但若有女兒還是會愛老婆多，他認為一個家庭夫妻之間關係和諧是最重要的，「媽媽開心，全家才會開心，老公看到老婆開心，自己也因而會開心。」再問他是曬娃狂魔？他認為每個人情況都不同，也不會特別拍小孩，一日照三餐誇小孩可愛，因此「想曬就曬」。
此外，他平日多注重飲食，少吃澱粉來維持健壯身材，他指出只要心臟跳動就會消耗熱量，「若心裡越緊張消耗熱量越高」，他妙喻，若正與新的對象約會，卻意外撞見前任，此時心裡緊張促使心臟跳動程度，會消耗非常多的熱量。明道近期除了籌備保養品牌首間專賣店外，也馬不停蹄地排練音樂劇《趙氏孤兒》，還與黃奕搭檔拍攝新戲《夏末初見》，恰巧女方也有開餐廳，兩人在拍攝現場不斷交換生意經，讓明道直喊又交到1位好朋友。