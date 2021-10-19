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小玉賣換臉謎片遭逮！呂秋遠預言最終下場：根本無足輕重

▲YouTuber小玉驚傳涉嫌將許多女性名人換臉成謎片主角，受害者高達上百人。對此，呂秋遠律師也分析小玉最終下場，呼籲盡快修法。（圖／翻攝小玉IG）
▲YouTuber小玉驚傳涉嫌將許多女性名人換臉成謎片主角，受害者高達上百人。對此，呂秋遠律師也分析小玉最終下場，呼籲盡快修法。（圖／翻攝小玉IG）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 14:23:34｜2021-10-19 14:31:05

去年宣布引退的百萬YouTuber小玉（朱玉宸）驚傳涉嫌在Telegram群組「台灣網紅挖面」將許多女性名人換臉成謎片主角，且受害者高達上百人。對此，律師呂秋遠在臉書上針對「數位性暴力」進行解釋，甚至預言小玉最終下場，無奈呼籲「針對這樣的數位性暴力，除了打架，立法院該做些什麼？修法啊！委員們，你們在幹嘛？」

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呂秋遠律師於19日在臉書上貼文，表示數位性暴力是一種恐怖的犯罪型態，最基本款就是經過對方同意，拍攝兩人的性愛影片、照片，或是沒經過對方同意，偷拍兩人的私密紀錄。但當兩人分手以後，這些影片、照片就會莫名其妙在網路上流傳。通常男性的臉或特徵會完全遮蔽，僅留下女生可辨認，雖也會有男性受害，但多數情況用來勒索金錢居多，較少真正散佈在網路各大論壇中。

呂秋遠也提問「散佈這些影片的心態是什麼？」他解答當然是為了毀掉這個女人，一開始都說只是要自己欣賞、留存紀念，什麼保存最好的回憶之類等屁話，但最後都變成報復的工具。這對於女生來說是一輩子的夢魘，因為這些影片、照片，原本是基於信任才會同意拍攝，或者是在不知情的情況下被偷拍，現在卻被迫讓許多不認識的人「認識」，刑法上應該怎麼處罰呢？

▲小玉（小玉IG）
▲YouTuber小玉驚傳涉嫌在Telegram群組「台灣網紅挖面」將許多女性名人換臉成謎片主角。（圖／翻攝小玉IG）
呂秋遠說明，倘若是在知情的狀況下拍攝，但影片卻被散佈，恐涉犯散佈猥褻物品罪；若是在不知情的狀況下卻被散佈，則涉犯妨害秘密罪與散佈猥褻物品罪。不過呂秋遠坦言，在司法實務上，對於觸犯這兩項罪嫌，鮮少有判決入獄服刑，「一般而言，大概就是易科罰金。至於民事賠償，司法實務上，很少超過50萬元。如果被告沒財產，卻願意賠一點錢，法院還會勸受害人和解，給對方緩刑，免得什麼都拿不到。」

針對小玉事件，呂秋遠感嘆，這樣的行為竟持續一年多，且會員至少有8千人，小玉也因此得利上千萬元，而這點讓他覺得最訝異，忍不住砲轟「曾經看過這些影片的人，也就是你們這八千人，你們不會覺得，把藝人、政治人物或網紅的臉，移植到影片上，藉以滿足自己的性幻想，是一件很難令人原諒的事情嗎？這些行為，已經持續一年多，影片也早就到處流傳，你們這八千人，到底在想什麼？如果是自己的姊妹、母親、女兒的臉譜，被放到這些影片上，自己會作何感想？還能看得這麼理所當然、理直氣壯？」

呂秋遠說，這與觀看日本愛情動作片不同，至少被拍攝者知道自己在表演、知道自己在做什麼，以工作來取得報酬，「但是被冠上臉譜的這些人，他們是無辜的吧？現在檢方只能依法起訴他們散佈猥褻物品罪與妨害名譽罪，對於小玉而言，可以說是無足輕重，就算不能和解，大概也是易科罰金了事。」呂秋遠無奈喊話「針對這樣的數位性暴力，除了打架，立法院該做些什麼？修法啊！委員們，你們在幹嘛？」

最後呂秋遠也沉重表示，若網路性暴力、性霸凌可以輕輕放下，搭配這個社會許多人對於女性的偏見，例如「就是因為她平常的行為不檢點，才讓人家有機會」之類的論調，台灣距離性別平等的目標，可能還有很長一段路要走。

▲小玉去年透露曾經花150元買下這套AI換臉技術「Deep Fake」，影片被挖出後，再度掀起討論。（圖/小玉YT）
▲小玉去年就曾透露曾經花150元買下這套AI換臉技術「Deep Fake」。（圖／翻攝小玉YouTube）
據了解，相關議題也在立院質詢時提及，國民黨立委賴士葆在質詢時指出，小玉未來面臨的刑責可能是誹謗跟散播猥褻物等，最後應該是易科罰金或緩刑，罪刑實在太輕，法務部是否會儘速修法？對此，法務部長蔡清祥則回應，依現行法太輕，行政院政務委員羅秉成在性平會上有要求儘速修法，目前已經啟動。目前修正的法案很快就會提出，1個月可送到行政院。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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