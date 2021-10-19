小玉賣換臉謎片遭逮！呂秋遠預言最終下場：根本無足輕重

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呂秋遠也提問「散佈這些影片的心態是什麼？」他解答當然是為了毀掉這個女人，一開始都說只是要自己欣賞、留存紀念，什麼保存最好的回憶之類等屁話，但最後都變成報復的工具。這對於女生來說是一輩子的夢魘，因為這些影片、照片，原本是基於信任才會同意拍攝，或者是在不知情的情況下被偷拍，現在卻被迫讓許多不認識的人「認識」，刑法上應該怎麼處罰呢？
呂秋遠說明，倘若是在知情的狀況下拍攝，但影片卻被散佈，恐涉犯散佈猥褻物品罪；若是在不知情的狀況下卻被散佈，則涉犯妨害秘密罪與散佈猥褻物品罪。不過呂秋遠坦言，在司法實務上，對於觸犯這兩項罪嫌，鮮少有判決入獄服刑，「一般而言，大概就是易科罰金。至於民事賠償，司法實務上，很少超過50萬元。如果被告沒財產，卻願意賠一點錢，法院還會勸受害人和解，給對方緩刑，免得什麼都拿不到。」
針對小玉事件，呂秋遠感嘆，這樣的行為竟持續一年多，且會員至少有8千人，小玉也因此得利上千萬元，而這點讓他覺得最訝異，忍不住砲轟「曾經看過這些影片的人，也就是你們這八千人，你們不會覺得，把藝人、政治人物或網紅的臉，移植到影片上，藉以滿足自己的性幻想，是一件很難令人原諒的事情嗎？這些行為，已經持續一年多，影片也早就到處流傳，你們這八千人，到底在想什麼？如果是自己的姊妹、母親、女兒的臉譜，被放到這些影片上，自己會作何感想？還能看得這麼理所當然、理直氣壯？」
呂秋遠說，這與觀看日本愛情動作片不同，至少被拍攝者知道自己在表演、知道自己在做什麼，以工作來取得報酬，「但是被冠上臉譜的這些人，他們是無辜的吧？現在檢方只能依法起訴他們散佈猥褻物品罪與妨害名譽罪，對於小玉而言，可以說是無足輕重，就算不能和解，大概也是易科罰金了事。」呂秋遠無奈喊話「針對這樣的數位性暴力，除了打架，立法院該做些什麼？修法啊！委員們，你們在幹嘛？」
最後呂秋遠也沉重表示，若網路性暴力、性霸凌可以輕輕放下，搭配這個社會許多人對於女性的偏見，例如「就是因為她平常的行為不檢點，才讓人家有機會」之類的論調，台灣距離性別平等的目標，可能還有很長一段路要走。
據了解，相關議題也在立院質詢時提及，國民黨立委賴士葆在質詢時指出，小玉未來面臨的刑責可能是誹謗跟散播猥褻物等，最後應該是易科罰金或緩刑，罪刑實在太輕，法務部是否會儘速修法？對此，法務部長蔡清祥則回應，依現行法太輕，行政院政務委員羅秉成在性平會上有要求儘速修法，目前已經啟動。目前修正的法案很快就會提出，1個月可送到行政院。（編輯：陳雅雲）
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