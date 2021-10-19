日職／引退記者會對家人說抱歉與感謝 松坂大輔差點流淚
日本職棒（NPB）埼玉西武獅「平成怪物」松坂大輔今（19）日將迎來職棒生涯引退賽，賽前進行引退記者會。根據日媒《Daily》報導，松坂在引退記者會提到家人對家人的感謝，差點流下男兒淚。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-19 14:29:20｜2021-10-19 15:03:42
叱吒美、日棒壇超過20年的松坂今日於埼玉縣所沢市舉辦引退記者會，這是松坂宣布引退後首次公開接受採訪，除了談到對於職棒生涯的回憶與遺憾，松坂特別提到一直在背後默默支持的家人們。
松坂表示，決心要引退後撥了通電話給妻子，剛好兒子也在旁。家人對他說出「這段時間辛苦了！」自己也對摯愛的家人說出：「謝謝這麼長時間的支持我。」
在記者會中松坂講到和家人的故事時，眼眶滿含淚水。
「用一句話向家人傳達感謝很簡單，但（家人們）這麼長時間持續做我的後盾卻是相當不簡單的事。」松坂強調，家人們這段時間真的為了他忍受、犧牲了很多事情，這些情感不是用言語可以輕易表達的。
松坂也提到引退後的規劃，他表示除了和家人相處的時間會增加，也會從不同的角度看棒球，並且挑戰棒球以外有興趣的事物，同時如果有能力的話，也想要回饋棒球界與體育界。