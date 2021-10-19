特企／新光銀行推出「希望之光＋」扶助家庭信貸方案

據衛福部統計，110年第2季中低收入戶以下約25萬戶，卻有近60萬人須靠請領政府補助才能貼補家用過生活，弱勢家庭單靠政府扶助方案幫助有限，尤其今年受疫情影響，更讓不少家庭雪上加霜。新光銀行繼今年3月推出「希望之光」扶助單親家庭信貸計劃後，為造福更多努力打拚的家庭，再推出「希望之光＋」扶助家庭信貸方案，針對中、低收入以下弱勢家庭且擁有技職證照者，提供優惠利率及開辦費優惠。
本報訊
2021-10-19 14:29:07｜2021-10-19 14:29:50
新光銀行致力響應普惠金融，也是少數以貸款產品推動公益活動的金融業之一。「希望之光+」扶助家庭信貸方案，針對中低收入以下弱勢家庭及有技職證照者，首月免利息，次月起優惠利率最低2.5%起，35歲以下申請人免收開辦費，相較一般信貸開辦費動輒近萬元、或是利率高達10%以上，「希望之光+」方案幫助弱勢家庭及專業技術人才減輕申辦費及還款負擔。
林俊辰副總經理表示：金融服務業不應僅以營利為目的，新光銀行長期履行「光無所不在，心與你同在」的精神，期盼以領頭羊的角色，響應ESG企業社會責任，照亮社會角落每一個家庭。未來也將持續找出社會每一個需要支持與扶助的角落，努力實踐普惠金融，幫助弱勢家庭度過難關。
「希望之光+」扶助家庭信貸方案，免出門透過線上即可快速申辦。詳情請上新光銀行官網：https://reurl.cc/XlLgn0