韓國11月將「與病毒共存」　專家：佩戴口罩是防疫關鍵

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針對「與病毒共存」的模式，專家預測，今後2至3年恐怕很難重返疫情前的生活，為了保護尚未接種疫苗者，政府在防疫模式轉型的過程中，不僅得提升疫苗接種率，同時也要維持佩戴口罩等個人防疫守則，直到完全恢復疫情前的生活秩序。
嘉泉大學吉醫院傳染內科教授嚴中植（音譯）表示，從4波疫情大流行的情況來看，配戴口罩有效抑制疫情爆發式擴散。防疫部門預測防疫轉型之後，單日新增病例可能達到4千至5千例，但只要政府維持佩戴口罩等基本守則，民眾也會自覺配戴口罩，有助於減緩疫情擴散。
嚴中植進一步指出，適度調整防疫模式轉型速度非常重要，建議政府一方面積極擴大對完整接種者的優惠，另一方面分階段放寬對公共設施的限員、限制措施。
專家指出，防疫模式轉型是為了將社會經濟損失最小化，在轉型初期，確診病例和死亡病例短期內可能也會有繼續增加的情況，政府應將防疫工作的重點放在高風險設施、死亡和重症病例管理上。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。