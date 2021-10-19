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韓國11月將「與病毒共存」　專家：佩戴口罩是防疫關鍵

▲韓國政府計劃自11月起轉為「與病毒共存」的防疫模式。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國政府計劃自11月起轉為「與病毒共存」的防疫模式。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-19 14:28:23｜2021-10-19 15:29:59

韓國自7月因Delta變種病毒侵襲，境內新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，近來有逐漸減緩趨勢。韓國政府計劃自11月起轉為「與病毒共存」的防疫模式，將逐步恢復日常生活。有專家預估，今後2至3年內恐難重返疫情前的生活，而遵守佩戴口罩等基本防疫守則將成為最大關鍵。

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根據《韓聯社》報導，韓國自2020年1月20日出現首例確診病例之後，已經經歷1年9個多月的時間。 韓國政府先前宣布，計劃自下個月起轉為「與病毒共存」的防疫模式，韓國政府指出，儘管今後單日新增確診病例和死亡病例增加，仍將會根據不同時期的疫苗接種率分階段放寬與生活設施、大規模活動以及私人聚會有關的限制措施。

針對「與病毒共存」的模式，專家預測，今後2至3年恐怕很難重返疫情前的生活，為了保護尚未接種疫苗者，政府在防疫模式轉型的過程中，不僅得提升疫苗接種率，同時也要維持佩戴口罩等個人防疫守則，直到完全恢復疫情前的生活秩序。

嘉泉大學吉醫院傳染內科教授嚴中植（音譯）表示，從4波疫情大流行的情況來看，配戴口罩有效抑制疫情爆發式擴散。防疫部門預測防疫轉型之後，單日新增病例可能達到4千至5千例，但只要政府維持佩戴口罩等基本守則，民眾也會自覺配戴口罩，有助於減緩疫情擴散。

嚴中植進一步指出，適度調整防疫模式轉型速度非常重要，建議政府一方面積極擴大對完整接種者的優惠，另一方面分階段放寬對公共設施的限員、限制措施。

專家指出，防疫模式轉型是為了將社會經濟損失最小化，在轉型初期，確診病例和死亡病例短期內可能也會有繼續增加的情況，政府應將防疫工作的重點放在高風險設施、死亡和重症病例管理上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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