廖阿輝大讚蘋果新品符合理想需求　「買不起是我們的錯」

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廖阿輝分析，過去幾年蘋果在MacBook Pro和MacBook Air的定位上日漸混淆，找不出太大的差異性。這次發表的新品，可說是相當有感，就性能面來看，搭載M1 Pro或M1 Max晶片很有突破，配備的規格也更符合專業消費者的理想需求！算是回歸設計MacBook Pro的初衷。
不過快6萬的起跳售價，價格定位乍看不便宜，但廖阿輝認為，Pro系列本來就是設計給專業使用者，「付出該有的代價，換來性能和專業規格是合理的。」而且新的處理器，在上次發表時已經很驚艷，但以筆電品牌來說，在性能和功能上都不夠漂亮；而這次接近頂級桌機的表現，可說是更加優異。這點在目前筆電市場來說，也算具顛覆性。
全新MacBook Pro更回歸消費者最想要的兩種尺寸，14吋及16吋。「尤其完整連接埠的擴充接口，對攝影工作者、內容工作者來說，都相當期待！」廖阿輝指出，這樣的設計能夠完善充電、影像輸出等基本需求。
有網友討論這次頂規配備就要價台幣18萬以上，廖阿輝則分析，價格要用對比性看待，「現有市場拿出18萬可以組裝到同等級嗎？光8TB就要10萬元！」他認為蘋果MacBook Pro很有競爭力。
重量稍重但無損有感升級
只可惜重量對於攜帶便利性來說不算太輕，可能更偏向移動式的工作站來使用，廖阿輝也認同此舉符合MacBook Pro系列最早的定位。但他直言，軟體的相容性還需要轉換，評估至少要兩年的時間。雖然以產品線來說，M1不算大幅跳脫原有的規格，但也堪稱有感升級！
而探討TouchBar的取消，是否蘋果有感消費者普遍認為不實用的反饋？廖阿輝坦言，「對我來說TouchBar是有好用的地方，但沒有大過難用的地方」，沒有產生良性循環，以結果論來看，多年來沒有更順手、更好用，整體沒有更突破的進化，可能就是它最大的問題。
AirPods 3沒有主動降噪有點小失望
最後廖阿輝分析，AirPods 3和AirPods Pro，最大差異就是入耳式耳塞的佩戴方式，而這可能也是AirPods 3沒有主動降噪功能的原因，雖然電力加強，但整體感受對他來說算是小失望。廖阿輝認為最大的選擇分野，便是在於佩戴使用感，讓消費者各取所需。