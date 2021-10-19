跟印尼看護情同父女！金馬影帝稱已留200萬給她

《四方報》報導，曾奪下金馬最佳男主角的資深演員陳松勇，近幾年來遭遇中風、急性腎衰竭和呼吸衰竭等生死難關，從2006年開始就大病和小痛不斷，多次出入醫院。7月剛滿80歲的他，曾透露現在左眼完全失明、右眼視力剩下0.6；沒有妻小的他，這幾年都依靠印尼籍看護Yule照料。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-19 15:50:32｜2021-10-19 15:57:59
因為相伴多年，陳松勇曾表示Yule對他來說已不只是看護，更像女兒，除了過去曾送1、20萬金飾外，他想到Yule未來會返鄉，所以決定在原有薪資之外，再送她200萬，讓她能回印尼開店。如果不幸自己在她離台前離世，這筆錢還是會留給她，「雖然沒有很多，但她可能一輩子都賺不到，能幫就幫。」陳松勇說。「她都叫我爸爸，我還給她很多錢，家裡的錢隨便花。」他認為自己沒有子女和妻子， Yule 對他盡心盡力，不留給她給誰？
陳松勇更曾笑著說，自己錢都會隨便放，但Yule都會貼心幫他撿起來，再拿去添購家庭用品，他都看在眼裡，覺得 Yule對他的照顧令人感動。雖然近期頻頻傳出「病危」消息，但「勇伯」數度挺過，目前在家休養中，要大家不要擔心他，就是吹到風而已。
陳松勇在1970年代出道，憑藉《悲情城市》中老大林文雄一角而奪下第二十六屆金馬影帝，最知名的角色則是1993年和李連杰搭檔演出《方世玉》中的「雷老虎」。2000年後逐漸息影，之前居於臺北市通化街一帶，目前居住於新北市林口區。他多在電影中出演黑幫老大或者有情有義的江湖兄弟形象，為臺灣人所熟知。 此外也常常飾演富裕奢侈的土豪、草根性濃厚的鄉民，傳奇出色的演技令人讚賞。