江宏傑靠一招度過離婚低潮 親曝「兒女長大」未來規畫
桌球好手江宏傑7月與日本桌球天后福原愛結束近5年婚姻，獨自扶養一雙兒女，恢復單身後感情世界仍備受關注。江宏傑近日在節目《食尚玩家魚肉鄉民》上自爆很貪吃，近期還胖了4公斤，許久沒見到他的阿樂就笑說：「你以前是零死角男神，現在變微死角。」江宏傑坦言吃東西很舒壓，對他來說心情會變好，吃多就會讓自己變快樂，遇到低潮時覺得要對自己好一點，最近也會用吃東西來發洩。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-19 16:05:11
江宏傑帶著主持人小賴、代班主持人阿樂一起到台南大啖美食，從國中就開始在該地受訓的，累積了一系列口袋名單，笑說錄影期間特別放鬆，也沒有事先做功課，因為都是從小就很熟悉的店家，跟老闆都很熟，重返故鄉的江宏傑也感慨地說：「回到台南就會想起以前的生活，很開心可以把自己在台南最愛的美食分享給大家。」
江宏傑也帶著一行人來到台南綠色隧道搭觀光船，透露這是訓練時期和爸媽散心的景點：「爸媽來台南看我時，我們都會一起來這裡坐船，聊聊練習時發生大小事，我從小就離家，還是會需要家人，需要分享生活，需要他們給我依靠，有了小孩之後，就覺得當父母真的太偉大。」透露等自己小孩再長大一點，就要帶他們去吃遍美食。
13歲就開始接受魔鬼訓練的江宏傑，先前因運動傷害，腳踝跟髖關節都動過手術，加上恢復期較長，所以若沒有跟上正軌訓練，就會跟不上別人的腳步，也因此想過放棄桌球、轉換跑道，而讓他撐下去的原因，就是因為想到家人都很支持自己，不想讓家人失望，就決定繼續堅持下去走到最後。