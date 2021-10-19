工程會、勞動部協調緩解缺工 8月營造業移工增1547人
《四方報》報導，台灣今年5月因應本土疫情升溫，實施嚴格境管，外籍移工無法入境也造成產業大缺工。為協調改善營造業缺工現象，工程會、勞動部及內政部適度修正營造業移工規定以因應急需，除了讓營建業移工人數增加1547人，也協助廠商透過調派及轉換等措施，靈活運用已在國內的移工，讓公共工程持續推動。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-19 16:52:09｜2021-10-19 17:44:20
工程會指出，營造業為國家經濟發展的火車頭產業，工程會於不違反就業服務法及不影響本國勞工權益之前提下，協調勞動部及內政部於去年及今年合理修正營造業移工規定。
今年8月營造業移工6,480人已較去年同期4,933人增加1,547人；5月疫情後境管趨嚴，勞動部也協助產業用人需求之配套措施，包括延長工作年限、調派工作場所及轉換雇主等。今年截至8月，廠商靈活運用移工達914人次。工程會指出，有鑒於上述規定放寬及靈活應變措施，國內公共建設推動尚稱順利；公共工程2次以內之決標比率為91.34%，較前幾年有所提高，顯示相關措施已見成效。
不過，工程會也補充，營造業移工是補充性質，本國勞工培育及技術養成才是永續發展的基石。為從根本解決，工程會將持續偕同內政部及勞動部落實營造業證照制度，強化本勞之技術培訓與聘用，以提升勞工尊榮感及待遇，吸引年輕人投入。