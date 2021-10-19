名家論壇》黎榮章／搶中華民國話語權　蔡英文早有鋪陳

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透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，可發現每次總統選舉，有關國家主權的網路討論聲量總會大增，觀察「中華民國」相關符號的網路聲量走勢，可看出在2020年大選前4個月，在前高雄市長韓國瑜靠「中華民國」動員熱情韓粉支持下，相關討論聲量就攀上高峰，但隨著選戰結束而降低；不過從數據也可發現，今年起，在蔡英文政府主政之下，國家符碼再被關注、討論，而到了雙十國慶前後，在「光輝的十月」來到了非選舉期間的聲量高峰，創蔡英文政府執政以來在國慶時討論聲量。
不少人對於蔡英文今年的中華民國論述感到訝異，然而若進一步觀察就可以發現，民進黨籍政治人物對「中華民國」符號的接納程度早就已經悄悄上升。比較藍綠政治人物在臉書貼文提到「中華民國」頻率，一如傳統印象，藍營政治人物提起「中華民國」的數量較高，綠營相對較低。「中華民國認同」一直是國民黨的動員工具，民進黨不少台派支持者則仍根深柢固認為「中華民國」一詞的背後帶有外來政權色彩，令人心生排斥。
然而近年來，「中華民國」與「台灣」的論述，已經從李登輝的「中華民國在台灣」，演進到陳水扁的「中華民國是台灣」，再到蔡英文的「中華民國台灣」，兩個名詞的距離被越拉越近，顯示泛綠陣營逐漸往中間靠攏。網路數據也印證，綠營政治人物提及中華民國的次數逐年增加，從前年599篇文提及中華民國相關符號，到去年的718則，而今年還沒過完，也已經有去年8成6的量，有望突破去年紀錄。
在政治人物帶動下，選民的認同情況似乎也出現移動狀況。從圖表可見，綠營政治人物在網路提到「中華民國」或相關符號，貼文的互動數（按讚、留言、分享總和）不差；尤其在2019年大選前，「芒果乾」被激化至白熱化，就有兩個月的互動數差點突破百萬大關，今年10月的互動數也達72.8萬，綠營支持者對於「中華民國」的相關符號迴響踴躍，顯示綠營以成功將「中華民國」化為號召網路世代選民的工具之一。
細部探討民進黨如何包裝「中華民國」相關符號、讓選民逐漸認同，可發現近年來執政黨宣揚外交成果的相關貼文，是中華民國符號最常出現的，例如今年7月蔡英文宣布台灣重大外交突破，與我無正式邦交關係的東歐國家立陶宛將在台灣設立辦事處，這則貼文中，蔡英文配的圖卡上正有中華民國國旗圖樣，總統府副秘書長李俊俋、立委趙天麟在總統貼文底下留言，也使用了台灣與立陶宛國旗的圖案，支持者的回應也多是「好棒喔」、「支持台灣走向世界」，並沒有人因為她使用國旗圖案而反彈，獲得網友正向回饋。
數據顯示，中華民國符號已成為不分藍綠的重要動員工具，也是台灣當今選民普遍能接受的最大公約數。蔡英文在任期內早有鋪陳，更在這次國慶演說言明「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，也顯示民進黨政府如今已經不畏懼提中華民國，他們理直氣壯想要成為中華民國代言人，看準的就是國民黨不敢和對岸正面對決，如今長年來靠「中華民國」論述打天下的國民黨，立足點恐已危矣。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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