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林奕華要疫苗資訊　陳時中：除非橫了心不再與廠商往來

▲林奕華建議衛福部長陳時中分階段公開疫苗採購資訊，以利立委監督疫苗政策規劃及保障民眾知的權利。（圖／翻攝自國會頻道）
▲林奕華建議衛福部長陳時中分階段公開疫苗採購資訊，以利立委監督疫苗政策規劃及保障民眾知的權利。（圖／翻攝自國會頻道）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-19 16:12:16｜2021-10-19 16:13:40

針對中央流行疫情指揮中心宣布與莫德納公司簽署3600萬劑疫苗供應合約，國民黨立委林奕華今（19）日建議衛福部長陳時中應分階段公開疫苗採購資訊及疫苗施打規劃，陳時中則表示，這牽涉保密，「除非橫了心不再與廠商往來」。

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林奕華質詢衛福部長陳時中指出，疫苗政策相對混亂，希望釐清明年的疫苗政策。對於衛福部稱3600萬劑莫德納是明後年使用量，並要開始研究各廠牌混打，前後因果關係為何？目前只看到莫得那的採購，因此第三劑疫苗是否傾向莫德納？

陳時中答詢表示，混打開放與否要看國際研究進展，一直都有變化，但並不會要求全民都打莫德納，其他廠牌疫苗洽購都在進行中，不會讓民眾只有一種選擇。

對於第三劑疫苗採購態度，陳時中承諾將以政府採購為主，不會再要求民間團體贈送。陳時中表示，根據目前政策，沒有規定要打第三劑，但一定會有所準備，至於國外已開打第三劑，在效果部分有充分資料可以參考，並希望滿足民眾混打需求，但仍存在風險。

林奕華指出，根據統計，第一劑施打莫德納的民眾有346萬人，但政府一口氣買了3600萬劑，卻沒有說清楚政策與配套。陳時中回應，莫德納在今年能打滿兩劑的估計430萬人，當時並不知道能買到其他疫苗，因此是以「全部的量」購買，但尋時間演變及購買可能性增高，當然以人民需要為主。

針對陳時中曾說疫苗採購資料須等到貨後才能公開，對此，林奕華表示，不應是「全部疫苗」都到貨後才要公開資訊，可以分階段、數量公開，否則立委無從監督疫苗政策規劃，民眾也失去知的權利。

陳時中回應，這牽涉到保密部分及未來採購疫苗，「除非打橫了心不在與這家公司往來了，或要破壞自己在國際的名聲，影響將來藥品購買」，此時質詢時間已到，林奕華拋下一句「那這樣要監督什麼？」，陳時中則不再回應。

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