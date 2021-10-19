中捷運軌道經濟上路 議員質疑八字沒一撇

台中市政府經發局提出「中港邱比特弦線新經濟計畫」，藉由盤點捷運車站沿線商家，建立捷運微商圈提升民眾搭乘捷運觀光及逛街的意願。今 (19) 日市議員楊正中質詢指出，該計畫剛上路，還未盤點要成立、輔導哪些商圈，就先發包行銷案？要求經發局務實擬定相關策略，不要還沒有東西就只想行銷。

我是廣告 請繼續往下閱讀

楊正中表示，經發局爭取中央前瞻二期計畫獲得補助 2000 萬、市府配合 858 萬，總共 2858 萬，辦理捷運沿線軌道經濟發展，希冀透過該計畫翻轉老舊市區形象、打造青年創業場所、帶動店家數位轉型、形塑軌道商圈路網、建構新型商務模式、搭配政策數位行銷。

他認為，依經發局軌道經濟「捷運到哪裡、產業就到哪裡」的邏輯，那麼目前經發局目前盤點捷運沿線上那些商圈？預計要成立哪些「捷運微商圈」？

經發局張峯源表示，目前捷運車站半徑 2 公里內天津商圈已成形，其他還在盤點中。

楊正中質疑，捷運微商圈目前選址八字都還沒一撇，況且計畫才剛上路，結果行銷卻先發包？雖然經發局希望透過捷運商圈的形成帶動人潮搭乘捷運是好事，但是計畫內容才剛公布、民眾及店家對於計畫內容還不清楚就要做行銷，到底要行銷什麼？台中購物節嗎？

經發局表示，今年 4 月 25 日台中重大交通建設捷運綠線通車，沿線串聯許多商圈、美食、百貨賣場及觀光景點，捷運線周邊將迎接嶄新的消費生活型態與經濟轉型變革，為吸引全台更多饕客及觀光客前來，推廣捷運周邊美食，經發局今年 5 月辦理「台中市軌道經濟與產業發展推廣計畫」，藉此行銷台中美食及周邊景點。