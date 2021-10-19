中捷運軌道經濟上路 議員質疑八字沒一撇

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楊正中表示，經發局爭取中央前瞻二期計畫獲得補助2000萬、市府配合858萬，總共2858萬，辦理捷運沿線軌道經濟發展，希冀透過該計畫翻轉老舊市區形象、打造青年創業場所、帶動店家數位轉型、形塑軌道商圈路網、建構新型商務模式、搭配政策數位行銷。
他認為，依經發局軌道經濟「捷運到哪裡、產業就到哪裡」的邏輯，那麼目前經發局目前盤點捷運沿線上那些商圈？預計要成立哪些「捷運微商圈」？
經發局張峯源表示，目前捷運車站半徑2公里內天津商圈已成形，其他還在盤點中。
楊正中質疑，捷運微商圈目前選址八字都還沒一撇，況且計畫才剛上路，結果行銷卻先發包？雖然經發局希望透過捷運商圈的形成帶動人潮搭乘捷運是好事，但是計畫內容才剛公布、民眾及店家對於計畫內容還不清楚就要做行銷，到底要行銷什麼？台中購物節嗎？
經發局表示，今年4月25日台中重大交通建設捷運綠線通車，沿線串聯許多商圈、美食、百貨賣場及觀光景點，捷運線周邊將迎接嶄新的消費生活型態與經濟轉型變革，為吸引全台更多饕客及觀光客前來，推廣捷運周邊美食，經發局今年5月辦理「台中市軌道經濟與產業發展推廣計畫」，藉此行銷台中美食及周邊景點。
經發局說，此案計畫依規須於112年6月底前結案，為利執行時效，經發局依據行政院公共工程委員會函釋規定，進行前置招標作業，並於招標須知載明「預算未完成立法程序前，得先保留決標。俟預算通過後始決標生效。」，此案於今年8月18日上網公告、9月7日開資格標，9月24日評選，將待收到市議會追加減預算通過會議紀錄，再進行後續議約決標，全案均依規辦理。