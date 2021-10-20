泰國南部疫情升溫　大曼谷地區疫情趨緩

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疫情指揮中心研判，宗教活動、低疫苗接種率及鄰近馬來西亞都可能是南部疫情延燒的原因。
而同時大曼谷地區的確診病例則逐漸下降，昨天新增1610例，泰國政府也正在做準備，要在11月1日開放低風險國家且完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離。
為了控制住南部的疫情，泰國政府發布公告從昨天起成立南部邊境疫情指揮中心，由前國家安全會議（National Security Council ）祕書長納塔彭（Natthapol Nakpanich）領軍，小組內還有公共衛生部的公衛專家。
總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）表示，納塔彭會和各府的疫情管制單位合作，採取更嚴格的措施，例如封鎖某些區域以減緩疫情傳播。
此外，公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）昨天表示，科興疫苗預計會在本月底前全數施打完畢，泰國將不會再使用科興疫苗。
泰國從今年2月底啟動疫苗施打計畫，優先施打對象包括醫護人員、有慢性病的高風險族群及普吉島的居民，科興是第一批抵達泰國的疫苗，泰國從2月至今施打約3150萬劑的科興疫苗。
不過科興疫苗的效力遭到泰國民眾質疑，7月開始泰國實施第一劑科興、第二劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的混打政策。歐帕表示，等科興施打完畢，公共衛生部將考慮採取阿斯特捷利康加上輝瑞疫苗（Pfizer）的混打方式。（編輯：陳惠珍）1101019