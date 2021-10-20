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泰國南部疫情升溫　大曼谷地區疫情趨緩

▲泰國疫情近一個月來逐漸趨緩，大曼谷地區的確診病例大幅下降，不過泰國南部疫情有升溫趨勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國疫情近一個月來逐漸趨緩，大曼谷地區的確診病例大幅下降，不過泰國南部疫情有升溫趨勢。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-20 11:06:10

（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）泰國疫情近一個月來逐漸趨緩，大曼谷地區的確診病例大幅下降，不過泰國南部疫情有升溫趨勢，泰國政府特別成立南部邊境疫情指揮中心，期盼控制住南部疫情。

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曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，昨天泰國新增1萬111例確診病例，南部的陶公府（Narathiwat）、北大年府（Pattani）、宋卡府（Songkhla）和也拉府（Yala）新增2303個確診案例，占全國病例23%，和上週占比16%相比高出不少。

疫情指揮中心研判，宗教活動、低疫苗接種率及鄰近馬來西亞都可能是南部疫情延燒的原因。

而同時大曼谷地區的確診病例則逐漸下降，昨天新增1610例，泰國政府也正在做準備，要在11月1日開放低風險國家且完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離。

為了控制住南部的疫情，泰國政府發布公告從昨天起成立南部邊境疫情指揮中心，由前國家安全會議（National Security Council ）祕書長納塔彭（Natthapol Nakpanich）領軍，小組內還有公共衛生部的公衛專家。

總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）表示，納塔彭會和各府的疫情管制單位合作，採取更嚴格的措施，例如封鎖某些區域以減緩疫情傳播。

此外，公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）昨天表示，科興疫苗預計會在本月底前全數施打完畢，泰國將不會再使用科興疫苗。

泰國從今年2月底啟動疫苗施打計畫，優先施打對象包括醫護人員、有慢性病的高風險族群及普吉島的居民，科興是第一批抵達泰國的疫苗，泰國從2月至今施打約3150萬劑的科興疫苗。

不過科興疫苗的效力遭到泰國民眾質疑，7月開始泰國實施第一劑科興、第二劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的混打政策。歐帕表示，等科興施打完畢，公共衛生部將考慮採取阿斯特捷利康加上輝瑞疫苗（Pfizer）的混打方式。（編輯：陳惠珍）1101019

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