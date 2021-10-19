胡宇威龍舟賽延3次終奪季軍！《全明星》藍隊「留1遺憾」
胡宇威、邱勝翊（王子）、夏和熙、連晨翔、森田今（19）日出席「浪愛找到家 有愛不孤單」公益活動，談到《全明星運動會》第一季藍隊重聚，在台北國際龍舟錦標賽拿下第三名佳績，胡宇威直呼圓夢，唯一一個遺憾是張庭瑚沒有一起完賽，還好柯有倫義氣上陣代打。而原本擔任掌旗手的邱宇辰（毛弟），因為拍戲不能參加練習，胡宇威笑說：「邱宇辰還是有來現場，很chill站在龍頭當公關，跟觀眾say hi。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-19 21:00:00
參賽龍舟賽過程一波三折，胡宇威回想第一次因為腿傷作罷，第二次碰到疫情取消，第三次出賽前又被叫停，因為風浪太大，出賽絕對翻船，張庭瑚因為要趕飛機，還沒上船就先離開，僅差5分鐘全員就要棄賽，胡宇威直喊當時心情超絕望，所幸最後大家等天候穩定再順利出航，至於腿傷痊癒進度？胡宇威說：「沒有到健步如飛，還是有點後遺症，有時候在家運動腿會很痠，不能劇烈運動。」
王子曾被邀請錄製《全明星運動會》第一季，當時撞到戲劇檔期而作罷，問他參加第三季的意願如何？他笑說自己對運動很熱衷，要看檔期怎麼安排，但是不想叫邱宇辰、廖允杰「學長」，連晨翔則說如果受邀也會考慮，問他強項是什麼？他表示：「王子是賽跑界第一，我看不到車尾燈，我是籃球、跑步、跳高都略懂，平常喜歡打羽球、籃球、游泳。」
夏和熙身為連續3屆的「浪浪守護大使」，號召圈內好友一起投身公益，提倡「以領養代替購買」，胡宇威特別前往狗園擔任志工，他一直都有想養狗的念頭，但要找到喜歡的，以及要確認自己是否可以給牠好的生活環境，目前就再等等看看。連晨翔家養法鬥「晨熊」，彼此第一次看到就對眼了，他笑說：「我平時採取愛的教育，之前姐姐很認真教牠，晨熊現在帶出門人見人人誇，不是我在說，身為主人很有面子，牠是我最好的陪伴與夥伴。」
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