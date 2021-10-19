中市空品維護區 議員批落後別人一截

台中市進入空污季後空氣品質普遍不佳，民進黨市議員林德宇今 (19) 日在議會質詢中指出，台中市今年平均 PM2.5 濃度比去年更惡化，顯示市府空污防制措施不佳，仍有改善空間，他批評，台中市府在空氣品質維護區的劃設及實施上落後別人一大截，要求市府盤點全市有空品維護區設置需求的空污熱點，並加速推動劃設。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林德宇表示， 109 年 1 到 9 月的平均 PM2.5 濃度是每立方公尺 15.6 微克，今年 1 到 9 月則是 17.1 微克；單以第三季的 7 、 8 、 9 月平均濃度來看， 109 年是 10.9 微克， 110 年則是 11.5 微克，兩者均較去年同期增加惡化，顯示台中市空污防制成果仍不及格，措施仍有加強空間。

他指出，根據 107 年修正的空氣污染防制法 40 條，地方政府可因地制宜劃設空氣品質維護區，台中市第一個空品維護區劃設在哪裡，什麼時候實施？

林德宇表示，空污法修法後第一個設立空品維護區的是新北市， 109 年就公告八里台北港周邊為空品維護區，今年也再公告板橋轉運站等周遭地區為空品維護區；台北市今年也將 3 個轉運站、 6 個觀光景點劃設為空品維護區，高雄市則是預計劃設在高雄港、澄清湖及 4 座焚化廠等地區。

林德宇指出，台中市第一個空品維護區劃設就花了 2 年，還要再經 2 年宣導才能正式實施，等於一個空品維護區就花了 4 年，且目前只預計劃設這一個，其他縣市已經劃設的轉運站、觀光景點、焚化廠等，台中市都還沒有劃設空品維護區的規劃。

林德宇批評，市府對中火每每採取大動作抵制，在其他具體的空污防制措施上卻是慢半拍、做半套，改善空污的決心令人質疑，他要求環保局參考其他縣市經驗，盤點全市有劃設需求的地點，加速推動空品維護區。

環保局長陳宏益表示，台中市區的重車數量比較少，台中港則是全國最多大型車、重車出入的地方，雖然台中目前只劃一個空品維護區，但管制的重車數目未必比別人少。