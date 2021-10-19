中市空品維護區 議員批落後別人一截

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林德宇表示，109年1到9月的平均PM2.5濃度是每立方公尺15.6微克，今年1到9月則是17.1微克；單以第三季的7、8、9月平均濃度來看，109年是10.9微克，110年則是11.5微克，兩者均較去年同期增加惡化，顯示台中市空污防制成果仍不及格，措施仍有加強空間。
他指出，根據107年修正的空氣污染防制法40條，地方政府可因地制宜劃設空氣品質維護區，台中市第一個空品維護區劃設在哪裡，什麼時候實施？
林德宇表示，空污法修法後第一個設立空品維護區的是新北市，109年就公告八里台北港周邊為空品維護區，今年也再公告板橋轉運站等周遭地區為空品維護區；台北市今年也將3個轉運站、6個觀光景點劃設為空品維護區，高雄市則是預計劃設在高雄港、澄清湖及4座焚化廠等地區。
林德宇指出，台中市第一個空品維護區劃設就花了2年，還要再經2年宣導才能正式實施，等於一個空品維護區就花了4年，且目前只預計劃設這一個，其他縣市已經劃設的轉運站、觀光景點、焚化廠等，台中市都還沒有劃設空品維護區的規劃。
林德宇批評，市府對中火每每採取大動作抵制，在其他具體的空污防制措施上卻是慢半拍、做半套，改善空污的決心令人質疑，他要求環保局參考其他縣市經驗，盤點全市有劃設需求的地點，加速推動空品維護區。
環保局長陳宏益表示，台中市區的重車數量比較少，台中港則是全國最多大型車、重車出入的地方，雖然台中目前只劃一個空品維護區，但管制的重車數目未必比別人少。
環保局表示，每年進出台中港的大型柴油車將近400萬輛次以上，為台中市柴油車輛進出最頻繁區域，因此環保局優先劃設為空品維護區，相較之下，新北市針對台北港(每年進出車輛數約123萬輛次)、台北市及高雄市針對轉運站、觀光景點等區域劃設，車輛數均低於台中港進出車輛數。另車輛具有移動性，透過台中港的管制措施，效益也可擴及其他區域。