小玉登關鍵熱搜！男主唱無辜遭翻出　自嘲：有點幽默

YouTuber小玉因製作女星「換臉謎片」牟利，昨（18）日遭逮捕，最後檢方准予30萬元交保候傳，事件曝光後引發外界譁然，小玉一夕之間成為眾矢之的，名字也意外成為熱搜關鍵字，事實上，樂團「宇宙人」的主唱也名為「小玉」，無辜遭到波及的他透過IG表態了。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-19 17:01:24｜2021-10-19 17:02:11
宇宙人主唱「小玉」（林忠諭）今天凌晨發出一張黑白照片寫下：「我就問，今天誰因為新聞追蹤錯人，有點幽默。」一句簡單的話似乎透露許多無奈，也引來粉絲擔憂，好在沒多久後他又發文：「我沒有事啦！不用擔心我。」並附上哭笑不得的表情符號，才讓大家稍微放心。
事實上，小玉「換臉謎片」事件受害女性多達上百人，包括網紅奎丁、龍龍、雞排妹和主播張齡予等，連高嘉瑜、黃捷等政治人物也不放過。除了被換臉的當事人陸續發聲痛批、揚言喊告之外，總統蔡英文也非常關注此事，透過臉書加強國人對「Deepfake」（換臉技術）的認知，而針對色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，表示會重新盤點法規，研擬推動修法工作。
※【NOWnews 今日新聞
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