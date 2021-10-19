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用油需求增、國際油價飆漲　中油再度強調啟動雙緩漲機制

▲中油今（19）日再度強調啟動雙緩漲機制，以避免油價大幅攀升而影響物價。（圖／中油提供）
▲中油今（19）日再度強調啟動雙緩漲機制，以避免油價大幅攀升而影響物價。（圖／中油提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-19 17:17:10

國際油價不斷飆升，而國內油價蠢蠢欲動，中油日前指出，油價維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩雙措施，政府吸收部份漲幅，如汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元，自18日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.8元及0.9元。面對國際油價持續上漲的壓力，中油今（19）日再度強調啟動雙緩漲機制，以避免油價大幅攀升而影響物價。

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冬季將至，北半球國家燃料需求增加，再加上中國大陸限電面臨電力短缺，都推升天然氣與燃煤價格大漲，進而帶動本周國際油價再度走揚，如布倫特原油已經來到每桶84.78美元，選擇權市場更認為布蘭特油價將在2022年底時飆到每桶200美元。

國際油價飆漲，國內民生油價也面臨挑戰。經濟部長王美花18日表示，針對國際油價上漲趨勢，中油有二項機制緩衝，也就是亞鄰最低價及油價穩定機制，希望不會衝擊到民生。

而中油今日指出，近期受到國際油價連續大幅上揚影響，國內油價依公式計算也隨之調漲，為降低油價上漲對經濟發展及民生產業之衝擊，政府於96年9月1日及107年5月11日已分別制定「亞鄰競爭國最低價」以及「油價平穩措施」雙重機制因應，以減輕民眾負擔，並達成照顧民生實際成效。

中油表示，110年截至上週（10月17日）止，共計有39週因觸及亞鄰競爭國（日、韓、港、星）最低價及4週啟動平穩措施而未足額調整油價，中油汽、柴油每公升尚各吸收1.2及2.3元，累計吸收未調足金額已高達67.71億元，即使依國際機構研判國際油價最嚴峻狀況，推估年底達每桶100美元，致國內油價上漲至35元以上，仍可依雙重機制運作，由台灣中油及政府吸收75%漲幅，民眾負擔將可大幅減輕。

中油指出，實施亞鄰競爭國最低價及平穩機制已同時兼顧照顧民生及維持產業競爭力需要，降低油價上漲產生之衝擊，顧及國內能源完全仰賴進口，為使能源效益達到最大化，養成民眾節約能源觀念，現行油價仍宜依「亞鄰競爭國最低價」及「油價平穩措施」雙重機制因應調整。


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