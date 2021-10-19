數位性暴力 盧秀燕：必須嚴法重辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃守達指出，昨天網紅小玉被拘提到案，被控將多名知名網紅、藝人或政治人物的臉部圖像移植到色情片女優身上，並後製成色情影片販售牟利。這波受害者以女性為主，包含藝人明星、網紅、甚至連市議員都在其中。這也不僅僅是這幾天的事，很多人長期深受其害，卻又求助無門，更害怕站出來會被報復。
黃守達強調，包含市長，甚至次市府官員、議員，都極有可能在未來成為受害者。Deepfake是使用人工智慧深度造假，當公開的影像越多，AI學習的資料量就越大，越容易達到仿真的效果。可能被用於性侮辱，亦或者是拿來作為政治攻擊的手段。這次因主嫌帳戶位於台灣，尚有機會逮人，以後類似的犯罪都有可能再進化，受害者可能只能自認倒楣。
黃守達指出，製作、散布這類型的影片，可能觸犯「誹謗罪」或「散播猥褻物品罪」但實務上，這兩條罪責皆不重，阻嚇效果恐不足。目前我們對於數位性暴力，尚缺乏完善的法規來處罰，昨天總統更是聲明要重新盤點法規，研擬推動修法工作。
黃守達認為，台中作為智慧城市，盧秀燕市長作為女性首長，對此議題的表態與意見會非常有意義，應向台中市民展現預防與杜絕這類型犯罪的決心。在中央修法前，各局處更應該加強宣導，讓市民能夠了解此問題的嚴重性。
盧秀燕說，支持立委高嘉瑜提出修法重辦此類案件，目前法律對於數位犯罪的罰則不夠重，導致有心人士鋌而走險、賺取不法之財，跟法律間已失去平衡，因此，她主張修法重辦，且要立刻進行；其次，在境內發生須加強查察，法治、警察機關必將強力介入。總之，這個案件不可小看、也不能縱容，必須嚴法重辦。