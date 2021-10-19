數位性暴力 盧秀燕：必須嚴法重辦

網紅小玉利用人工智慧深偽技術，被控將多名知名網紅、藝人或政治人物的臉部圖像移植到色情片女優身上，並後製成色情影片販售牟利。今 (19) 日台中市議員黃守達提出質詢，要求盧秀燕市長重視「數位性暴力」的嚴重性，應積極查辦相關犯罪，嚇阻數位性暴力的氾濫。市長盧秀燕表示，支持立委高嘉瑜提出修法重辦此類案件，個案件不可小看、也不能縱容，必須嚴法重辦。

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黃守達指出，昨天網紅小玉被拘提到案，被控將多名知名網紅、藝人或政治人物的臉部圖像移植到色情片女優身上，並後製成色情影片販售牟利。這波受害者以女性為主，包含藝人明星、網紅、甚至連市議員都在其中。這也不僅僅是這幾天的事，很多人長期深受其害，卻又求助無門，更害怕站出來會被報復。

黃守達強調，包含市長，甚至次市府官員、議員，都極有可能在未來成為受害者。 Deepfake 是使用人工智慧深度造假，當公開的影像越多， AI 學習的資料量就越大，越容易達到仿真的效果。可能被用於性侮辱，亦或者是拿來作為政治攻擊的手段。這次因主嫌帳戶位於台灣，尚有機會逮人，以後類似的犯罪都有可能再進化，受害者可能只能自認倒楣。

黃守達指出，製作、散布這類型的影片，可能觸犯「誹謗罪」或「散播猥褻物品罪」但實務上，這兩條罪責皆不重，阻嚇效果恐不足。目前我們對於數位性暴力，尚缺乏完善的法規來處罰，昨天總統更是聲明要重新盤點法規，研擬推動修法工作。

黃守達認為，台中作為智慧城市，盧秀燕市長作為女性首長，對此議題的表態與意見會非常有意義，應向台中市民展現預防與杜絕這類型犯罪的決心。在中央修法前，各局處更應該加強宣導，讓市民能夠了解此問題的嚴重性。