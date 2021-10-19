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一黨挺一人　城中城大火負面聲量最高竟是這兩人

▲高雄城中城大火後，國民黨主席朱立倫網路負面聲量竟飆破三成。（圖／國民黨提供）
▲高雄城中城大火後，國民黨主席朱立倫網路負面聲量竟飆破三成。（圖／國民黨提供）

記者張志康/綜合報導

2021-10-19 17:27:59

14日凌晨，高雄市鹽埕區城中城大樓發生火災，釀成46死、41傷的慘劇。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫研究發現，事發至今，城中城大火事件中，負面聲量最高的，竟然不是理應為事件負責的高雄市長陳其邁，而是在野的國民黨主席朱立倫及資深媒體人趙少康。

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TPOC台灣議題研究中心指出，透過QuickseeK快析輿情資料庫研究發現，城中城大火發生後，檢視過去1年陳其邁網路聲量走勢，結果發現，陳其邁在今年10月「城中城」大火釀重大死傷後，增加民眾不信任感，單月負面聲量飆增至25.3％，較上月多出逾11個百分點，正面也探底至7.7％，堪稱上任以來最大危機。

▲高雄城中城大火後，網路負面聲量最高的兩人竟是國民黨主席朱立倫及資深媒體人趙少康。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲高雄城中城大火後，網路負面聲量最高的兩人竟是國民黨主席朱立倫及資深媒體人趙少康。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
但深究單一事件的負面聲量來看，雖說陳其邁負面聲量約28.44%，但針對此事痛批高雄市政府執政的朱立倫、趙少康的負面聲量卻都超過30％，包辦本起事件中負面聲量比例最高的前兩名政治人物，顯示民進黨緊抓國民黨聲量高者回擊成果顯著，使其負面聲量超越陳其邁，並讓國民黨沒有因「轟邁」而得分。

不過，有趣的是，綠營強力回擊的結果，也使得執政的總統蔡英文招致更多批評，在這次的事件中，蔡英文的負面聲量高達32.9％，僅次於朱、趙二人。

發生了46死的火災慘劇後，陳其邁的負面聲量卻不足三成，其實全仰賴綠營從黨中央至外圍側翼系統的相挺，相挺程度，堪稱「一黨挺一人」。

TPOC台灣議題研究中心統計10月14日至18日，綠營政治人物和其他親綠粉專發文主題，共有約1成、逾200篇貼文都在關注「城中城」火災，進一步分析討論內容，發現與該主題最相關聯的詞彙是「錢櫃」，關聯性0.52、再來是「匯款／捐款」，不僅刻意把去年北市錢櫃大火釀6死事件與「城中城」對比，用台北市長柯文哲襯托陳其邁積極處理的態度，也以愛心捐款淡化爭議。另方面，也用「屋齡」、「老建築」等詞彙也上榜，以老屋問題不單是高雄的問題，而是全國問題為高市府解套，少部分貼文甚至還搬出前高雄市長韓國瑜救火。

▲城中城大火後，親綠臉書粉專力挺陳其邁。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
▲城中城大火後，親綠臉書粉專力挺陳其邁。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
從城中城大火事件後的網路聲量反應可以看出，事件發生後的網路輿論，早已脫離了傳統範疇。應該問責的執政地方首長負面聲量被壓至最低，反倒是在野的政治人物遭到惡評。

但無論如何，陳其邁身為民進黨中生代要角，又是即將爭取連任的直轄市首長，政治前途一片看好，在這場惡火後，過去累積的「暖男」好感度一夕崩塌，負面批評飆增。但執政的民進黨卻是在事發後傾全黨之力和在野黨大打口水戰，並透過網路輿論將公安問題塑造成藍綠共業、全國法規結構因素問題，隻字不提陳其邁應當如何負起政治責任；也算得上是另類的「台灣奇蹟」。

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