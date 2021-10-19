一黨挺一人　城中城大火負面聲量最高竟是這兩人

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但深究單一事件的負面聲量來看，雖說陳其邁負面聲量約28.44%，但針對此事痛批高雄市政府執政的朱立倫、趙少康的負面聲量卻都超過30％，包辦本起事件中負面聲量比例最高的前兩名政治人物，顯示民進黨緊抓國民黨聲量高者回擊成果顯著，使其負面聲量超越陳其邁，並讓國民黨沒有因「轟邁」而得分。
不過，有趣的是，綠營強力回擊的結果，也使得執政的總統蔡英文招致更多批評，在這次的事件中，蔡英文的負面聲量高達32.9％，僅次於朱、趙二人。
發生了46死的火災慘劇後，陳其邁的負面聲量卻不足三成，其實全仰賴綠營從黨中央至外圍側翼系統的相挺，相挺程度，堪稱「一黨挺一人」。
TPOC台灣議題研究中心統計10月14日至18日，綠營政治人物和其他親綠粉專發文主題，共有約1成、逾200篇貼文都在關注「城中城」火災，進一步分析討論內容，發現與該主題最相關聯的詞彙是「錢櫃」，關聯性0.52、再來是「匯款／捐款」，不僅刻意把去年北市錢櫃大火釀6死事件與「城中城」對比，用台北市長柯文哲襯托陳其邁積極處理的態度，也以愛心捐款淡化爭議。另方面，也用「屋齡」、「老建築」等詞彙也上榜，以老屋問題不單是高雄的問題，而是全國問題為高市府解套，少部分貼文甚至還搬出前高雄市長韓國瑜救火。
從城中城大火事件後的網路聲量反應可以看出，事件發生後的網路輿論，早已脫離了傳統範疇。應該問責的執政地方首長負面聲量被壓至最低，反倒是在野的政治人物遭到惡評。
但無論如何，陳其邁身為民進黨中生代要角，又是即將爭取連任的直轄市首長，政治前途一片看好，在這場惡火後，過去累積的「暖男」好感度一夕崩塌，負面批評飆增。但執政的民進黨卻是在事發後傾全黨之力和在野黨大打口水戰，並透過網路輿論將公安問題塑造成藍綠共業、全國法規結構因素問題，隻字不提陳其邁應當如何負起政治責任；也算得上是另類的「台灣奇蹟」。