中市府「卡、卡、卡」 議員疑意識形態做祟

台中花博卡履約爭議經法院判決確認財產歸屬中市府所有，市府決定將剩餘的 114 萬張卡片，繼續發放給當初未領取的市民及外籍配偶使用，民進黨議員李天生、江肇國 19 日質疑，花博卡沒有依原定計畫轉換為「市民卡」，完全是盧市府團隊意識形態做祟。

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配合舉辨 2018 台中世界花卉博覽會，前市府發行 300 萬張花博卡，提供市民免費入園使用，不過改朝換代後，遭到新市府團隊廢止，統計還剩餘 144 萬張，事後市府和廠商發生履約爭議，由於財產歸屬狀況未明，造成剩餘花博卡如何處理，遲遲無決定案，不時引發朝野爭論。

市府交通局長葉昭甫說，目前履約爭議經法院判決確認花博卡歸屬市府所有，至於賠償經費給付部分，將和廠商進一步協商，未來將把剩餘花博卡發放給當初未領取的市民及外籍配偶使用；第二階段則研議在各局處重大活動時發送，或提供給想珍藏花博卡的外縣市民眾。

李天生感慨，市府陸續發行「花博卡」、「兒童卡」、「數位學生證」，都出現爭議，「一切都卡卡」，其中花博卡財產歸屬問題雖然解決，不過被認為「林佳龍卡」，而不是「盧秀燕卡」，因此沒有依原定計畫轉換為「市民卡」，完全是意識形態做祟，同時把花博卡當「贈品」發放，不知何時才能夠消化完。

另外，江肇國指出，根據教育局長 8 月份說明，目前正有 10 所國中小學校試辦數位學生證，且依政府電子採購網顯示，光是試辦學校製卡、不包含雲端卡務系統採購，就花費 37 萬試做約 3000 張卡，平均一卡 122 元；而先前的 17 萬張兒童交通卡僅花費 215 萬，平均一卡 12 元。

江肇國強調，兒童卡及數位學生證兩者成本差異高達 10 倍，功能用途不盡相同，市府究竟採取何種做法、明年小學一年級新生究竟適用哪種卡別、相關預算應由哪個局處編制，市府務必儘速回答，而市長和教育局長的想法不同，或政策有所調整也應該儘速釐清並說明。

針對兒童卡及數位學生證爭議問題，市長盧秀燕在會議結論時澄清，兒童卡可以擴充增加借書證、學生證等功能，因此決定繼續發行兒童卡，不必另外推行數位學生證；李天生質疑，兒童卡可以擴充增加功能，花博卡卻無法比照辨理，市府做法可議。

市長盧秀燕表示，去年發行兒童卡推台中捷運半票優惠，當時教育局同時規劃數位學生證，後來經多位議員建議，將兒童卡擴充升級為數位學生證，搭乘捷運享半價優惠，並同時有借書、身分辨識功能，經市府討論後決定不再另外發數位學生證卡片，而是將兒童卡直接透過系統擴充服務內容，未來只要套印照片、學號即可，「總之，兒童卡就是國小數位學生證，以後還可以繼續擴充功能。」

教育局強調，兒童卡即國小數位學生證，與數位學生證電子晶片試辦計畫，基本上為兩項互不干擾的規劃，不會浪費任何一張卡片。