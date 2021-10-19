虎豹潭4死2失蹤！侯友宜：過黃金72小時不放棄、持續搜索
本月16日，新北市雙溪區虎豹潭，發生6人落水失蹤案，目前已尋獲4名罹難者，還有2名15歲陳姓、8歲劉姓女學生未尋獲，新北消防局以及警義消、加上民間人力，連日來24小時不間斷搜救，但目前僅尋獲女童的登山鞋及雨衣。19日上午，搜救隊把握黃金72小時內，並配合空勤總隊空搜，但到下午仍搜索未果，對此，新北市長侯友宜表示，就算過了黃金72小時，搜救也不會停止，20日將繼續搜索，並加強重點深水區搜索。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 17:58:00
▲雙溪虎豹潭4死2失蹤，侯友宜表示20日持續搜索。（圖／翻攝畫面）
據了解，虎豹潭發生落水事件，釀4人死亡、2人失蹤，15歲陳姓、8歲劉姓女學生搜救未果，新北市消防局投入大量人力，結合警義消、及民間人士，3天以來不間斷展開搜救，希望把握黃金72小時，但直到19日下午，仍未尋獲2人蹤跡。新北市長侯友宜表示，即便過了黃金72小時，搜救仍不會終止，20日將會繼續搜索，並派出潛搜隊，針對河道下方的重點區域的深水區尋找，不放棄任何希望。（編輯：林盈君）
▲雙溪虎豹潭4死2失蹤，侯友宜表示20日持續搜索。（圖／翻攝畫面）