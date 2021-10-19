4.1萬筆交易受影響！國泰世華銀ATM出包 金管會要求檢討
國泰世華銀行18日自動櫃員機（ATM）出包，有不少民眾沒領到錢卻被扣，金管會今（19）日表示主要是因ATM系統升級，導致2時段出現交易異常，銀行清查有4萬1千多筆交易受影響，預計今日可全數完成退款作業，金管會也要求避免影響客戶權益，並事發後7個營業日提報詳細資料及後續處理情況，金管會將就內容檢視改善措施的妥事性及責任。
記者顏真真/台北報導
2021-10-19 17:45:29
不過，發生ATM系統升級當機的不只國泰世華銀行，過去台灣銀行及台北富邦銀行也都曾發生過，另外中信銀則在2018年曾因主機異常無法提服務。金管會銀行局副局長林志吉也說明，經了解昨日國泰世華銀行因ATM前置處理系統升級，導致上午11時09分至12時55分、下午5時至9時這兩個時段出現系統效率緩慢，影響網路跨行轉帳及ATM存提款、轉帳交易逾時等，一部分交易發生扣帳未吐鈔，有的是扣款沒入帳或存款沒入帳。
林志吉說，國泰世華銀行ATM系統在昨日晚上9時已恢復正常，目前持續監控系統運作及效能，若有零星交易緩慢或失敗的情況，都會即時處理。至於昨日異常交易部分，目前銀行清查受影響有4萬1千多筆，占銀行日平均交易70萬至100萬筆的3%至4%，銀行也逐一清查受影響帳戶資料，並把相關款款項退還，預計今日可全數完成退款作業。
國泰世華銀行昨日也已向金管會通報重大偶發事件。林志吉強調，該行應在事發後次日7個營業日將詳細資料及後續處理情況報金管會，金管會在取得內容後會再檢視其改善措施的妥事性及責任，並要求國泰世華銀行就異常交易部分盡速處理，避免影響客戶權益，若民眾有疑慮也要增加分行及客服人力積極回應處理。