足球／蘇育萱國家隊首進球 關鍵巴林之戰要提高把握度
中華女足出發前往巴林爭取2022女子亞洲盃門票，18日首戰寮國以4:0獲勝，中華隊總教練越後和男賽後表示，還有許多細節不到位需要修正，而年輕小將蘇育萱攻進國家隊首進球，期許下役24日對巴林關鍵晉級之戰要提高把握度。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-19 17:46:09
越後和男賽後表示，雖然比賽贏下來，但是在內容上有滿多細節沒有做到賽前的要求，要好好分析再改進，至於換人的部分，有換上一些年輕的選手，希望他們可以感受正式國際賽的氛圍，學習到一些經驗。下一場比賽面對巴林是很關鍵的一戰，也會去看巴林對寮國的比賽收集資訊，利用剩餘的時間再擬定策略調整訓練。
攻進首顆進球的陳燕萍表示那顆進球的配合還有時間點掌握的剛好，當下綉琴下底傳中，自己也順勢插上就把握住了。提到年輕選手的表現，認為滿多年輕隊友都滿有潛力的，只要多一點機會，相信未來表現會更好。
替中華隊攻進第二顆進球的蘇育萱，這顆進球也是自己在國家隊的首顆進球，其實自己有滿多機會的，但是都沒把握住，好在學姊們都很鼓勵自己，才會有這顆進球。面對下一場對巴林的比賽，自己的期許還是要保持穩定度，在前場的射門把握度要提高。
此役攻下兩顆進球繳出亮眼成績單的賴麗琴表示其實賽前就知道對手跟中華隊的檔次有差別，剛開始大家的狀態好像還沒有調適到最好，下半場才逐漸加溫，有比較多組織的攻勢。對於年輕球員的表現覺得很讚賞，當然年輕球員在比賽節奏的掌握比較不純熟，相信透過比賽累積經驗會更上層樓。至於下一場面對巴林首要還是要執行教練的訓練跟戰術，相信這樣會有好的結果。
中華隊下一場比賽將在台灣時間10月24日晚間11點對上主場的巴林，是至關拿下亞洲盃門票的關鍵一戰。