民進黨創黨主席是調查員　施明德：江鵬堅酒後講出

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對於這段過程，施明德接受新頭殼查證時被動證實。一開始他說，這個年代這麼久的事情，他實在不太想講。接著他說，這是有一天，江鵬堅過世前一年，江說有要緊的事情要跟施講，請他到陳菊開的「菊之鄉」日本料理店吃飯。
「「椪柑」（江鵬堅）是一個相處很愉悅的人，坦誠，他先喝（酒）一下，要講一個很重要的事情，要有些勇氣或什麼，喝完後，他就講『他是調查局的訓練班出身的，是屬於正式的』。第三或第四期，我不記得了。有這樣身份的人。這個我第一次聽到有點意外」。
「他說，『我跟你們作夥後，我從來沒有害過人』，『這些黨外的人都是為理想在打拼』，所以他完全沒有害過任何人。我相信這個。後來，他說，『美麗島事件後他奉命監視我大哥施明正」。不久，他才把一些警總政戰部主任楊亭雲給他的很多資料（還）給他。這些資料都在他家，他把這個都拿來還我。這些資料後來國史館印出一本「從黨外助選團到黨外總部」。」「裡面包括一些他自己過去親筆寫的資料，都不見了」。
日前才痛批民進黨包容反省的黃國書的施明德表示，黃國書是被抓到的。江鵬堅與黃不一樣，「他是坦蕩蕩的告白」。施還說，不要用「線民」或「爪耙仔」字眼形容江鵬堅。
對於新頭殼詢問，江鵬堅有提到他擔任民進黨主席後，還有繼續這樣工作嗎？施明德說，「這我沒有問過」。「他願意跟我講這些話，我真的覺得很感動。」
國史館曾編輯「戰後台灣民主運動史料彙編」。2001年出版的第三冊，主題為「從黨外助選團到黨外總部」。國史館在該冊「編序」提到旨在編撰1978年6月迄1979年9月間黨外活動的相關史料。主要史料來源為施明德成立的「新台灣研究文教基金會」四年多來所出土的美麗島事件相關史料，特別是去年（2000年）9月江鵬堅於過世前捐出的資料，包括了許多珍貴的手稿原件。
「編序」也提到美麗島政團因為許多資料遭當局沒入，讓諸多重要環節難以銜接，特別是組織運作的內部文件和會議記錄。幸好江鵬堅捐贈的資料中，包括了「黨外助選團」、「五人小組」以及「黨外總部」等內部運作的相關手稿、信函、草稿、文件和會議記錄，彌補了不少失落的環節。
「編序」也提及去年9月江鵬堅捐贈的資料，是尤其司機直接送「施明德國會辦公室」，再由辦公室轉交給基金會，其中大部分為美麗島事件的相關史料，約有585件，包含為數不少的施明德手稿與資料，也夾雜若干艾琳達私人文件，另有270多件施明證的文學創作手稿與剪報。「由於當時江鵬堅因病住院，無從探詢這箱資料之由來；而不久江鵬堅不幸於12月15日溘然病逝，遂留下一團未解之謎與遺憾。」
「編序」提到，「不過這批美麗島事件相關史料，所有文件皆加蓋經手人私章，係當時情治單位沒收證物之例行作業形式，可知應是從情治單位手中取回的「證物」」。
這份史料裡，不少文件提供都是寫著「施明正（江鵬堅）」，例如1978年施明德撰寫的「台灣黨外人士共同政見草稿」，文件旁還有當年情治單位或偵查人員蓋章。
當初施明德沒有向國史館說明江鵬堅是如何取得這些資料的。施今日受訪說把這個資料如何取得的來龍去脈說個明白。他說，這本書是江鵬堅「告白」後，江再把這些資料拿給施的。這也是為什麼有些史料來源寫的是「施明正、江鵬堅」提供。這些資料是是江鵬堅在他過世那一年（2000年）的9月交給施。
施明德說，美麗島事件後，雖然他坐在牢裡，但在外面的政治犯家屬也受監視。江鵬堅負責監視他大哥施明正。這些資料是情治單位為了給江更瞭解施明正、施明德，才把機關內的資料影印拿給江，放在江鵬堅自己的家裡。在江「告白」後，由江轉還給施明德。
施明德還說，他很相信，美麗島律師團裡不可能沒有調查局或情治人員在裡面。「這麼重要的審判」。因為，曾經幫雷震辯護的老立委梁肅戎，後來負責與黨外溝通。一次吳三連餐宴裡，施向梁肅戎說「你令我們好佩服、好尊敬」。梁問「什麼事情？」施說，「我年輕的時候雷震案，你敢做他的律師、替他辯護。」
梁說，「我哪敢？那是老蔣把我找去的。他說，『檢察官我們信任，法官我們信任，但辯護律師，我們不信任不行。那（審判）是國外可以記者來旁聽的，一定要有自己的人當律師。』所以他是奉命來當律師的，不是突然間冒出來」。
施明德說，因此他想美麗島大審十幾個律師。這麼大的審判，國際媒體全部都到，沒有情治單位不可能，蔣經國也不會只相信一個情治單位的人，一定在律師團裡，交叉佈建調查局或警總、國安局或情報局等等。就如呂秀蓮自己也講「除了她哥哥外，其他的她都不相信」。
施明德說，當年江鵬堅做這個事情，有他的時代背景。「他是『自白』，『自動告白』，他跟我講。」「所以說組黨，蔣經國不知道，我不相信」。
施明德說，去年他還去江鵬堅的墓地看他，「很久沒有跟你一起喝酒了」。他蠻感動的，在那個時代有少年人會讀軍校或當調查員，江是正職、考進調查局的，不是「爪耙仔」、「線民」。這些有的是時代下的產物。施還多次重申，請媒體不要輕率稱江鵬堅是「爪耙仔」，這是很嚴肅的事情。
施明德說，他也希望他這個時代可以過去。當事人可以自己出來告白，不要如黃國書一樣最後是被人家抓到的。
新聞來源為Newtalk 新頭殼