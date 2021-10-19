葉毓蘭消費李應元健康狀況 民進黨：喪失人性、譴責惡念
國民黨立委葉毓蘭昨日質詢時提及前駐泰大使李應元及駐德大使謝志偉時表示，「為何李應元好好出發，回來卻病懨懨？」、「我非常關心謝志偉的身體狀況，很擔心他會變成另一個李應元」等，引發論戰。民進黨發言人簡舒培今（19）日表示，一方面拿別人的病痛來開玩笑，另方面又詛咒他人健康，可說是完全喪失了最基本的人性，民進黨予以強烈譴責這樣的惡念，並要求葉毓蘭立即向當事人道歉。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-19 18:00:37
葉毓蘭昨日質詢時提及李應元與謝志偉表示，「為何李應元好好出發，回來卻病懨懨？」、「我非常關心謝志偉的身體狀況，很擔心他會變成另一個李應元」，她也引述台北市長柯文哲說法，擔心謝志偉不斷吐血可能要插管，「我甚至擔心，他回來可能要裝葉克膜」、「請外交部評估一下，要不要安排醫療專機接謝志偉返台治療」。發言一出，引發爭議。
簡舒培今（19）日下午表示，葉毓蘭用李應元的健康狀況，來對謝志偉進行政治嘲諷，一方面拿別人的病痛來開玩笑，另方面又詛咒他人健康，可說是完全喪失了最基本的人性，民進黨予以強烈譴責這樣的惡念，並要求葉毓蘭立即向當事人道歉。
簡舒培表示，今年8月李應元因病請辭返台，目前正對抗病魔當中，而就在大家為他祈禱祝福，希望他早日康復的同時，葉毓蘭竟拿人的健康作為政治嘲諷，簡直已到泯滅人性的程度，這樣低劣的質詢水準，實在令人搖頭。民進黨也呼籲國民黨主席朱立倫，不要再亂鬥了，難道國民黨為了亂鬥，連一絲人性都沒有嗎？