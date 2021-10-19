五倍券打到骨折！直接送5千全額回饋　到頂級飯店度假去

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五星級的台北美福大飯店自10月11日起至12月30日，凡透過飯店官網或者電話預訂預定「你享宿 我加倍」住房專案，雙人入住使用2,000元紙本振興券，現金加價2,999元，用4,999元、相當於31折優惠，就能入住價值16,170元的行政客房。4人出遊可持5,000元紙本振興券，現金加價2,999元，用7,999元走進價值21,945元的菁英客房，大器的21坪寬敞空間，每人每晚不用2,000元！
台北君悅力拚住房提升推出「5倍振興・君悅行政套房專案」，入住25坪絕美套房，每晚10,000元整，含嘉賓軒禮遇及雙人早餐，不限面額，消費使用五倍券／熊好券／國旅券皆可折抵房費，即訂即住，2021年11月14日前皆適用。10月22日前更加碼推出第二波五倍券雙重快閃訂房優惠，「尊尚雲端假期」預訂15坪尊尚客房，可免費體驗房客限定君悅停機坪，雙人4,699元整，含凱菲屋早餐與免費迷你吧一次。
網路票選人氣很高的凱菲屋已正式回歸，即日起官網線上訂位，午餐、下午茶與晚餐時段用餐享85折，線上預訂每週一、二午餐及晚餐享75折，使用紙本五倍券可放大1.5倍享用館內餐飲消費。
台北W飯店則是推出「High Five 五與倫比 振興券專案」，住房全面滿5,000元送5,000元的全額回饋！自10月8日至12月30日專案期間持券入住，將贈送2,000元住宿抵用券、2,000元餐飲抵用券，以及1,000元AWAY®紓壓艙的療程抵用券。從住宿、餐飲到療癒體驗，一次玩好玩滿。另外，提供新粵式料理的紫艷中餐廳於專案期間，使用五倍券支付消費滿5,000元，即贈五人份的開胃小菜、精緻甜點、老火例湯。平日（週一至週四）至the kitchen table西餐廳，一次使用5,000元五倍券（服務費恕不折扣），可享五份價值1,480元的晚間套餐，遇週末每人只要加價500 元，即享海鮮之夜！
去年底甫開幕即造成轟動的台北時代寓所，為希爾頓全球酒店集團旗下的Tapestry精選酒店，落腳交通便利的台北超夯老城區，採用清水模及玻璃雙材質交織出「膠卷盒」般的文青設計感，立馬成為網紅打卡熱門景點！針對振興五倍券也推出「三倍奉還」，在2021年12月30日前透過官網或電話預訂房間，使用紙本振興券付費超過1,000元以上，即可獲得3張價值1,000元的住宿抵用券。住宿期間自即日起至2022年4月30日。
台北文華東方酒店自即日起至12月30日止，特別推出「萬千寵愛」住房專案，於平日週一至週四雙人入住寬達17坪的豪華客房，每晚只要10,000元（已包含服務費與稅），還可額外享有5,000元餐飲服務或芳療療程折抵金。另提供「文華美食雙饗」餐飲優惠，即日起於館內六間指定餐廳單筆消費滿5,000以上，即額外獲贈加值加倍的10,000元餐飲現金折抵券。上述優惠活動皆不限定必須使用實體振興券消費，搭五倍券熱潮提供更彈性的回饋。
各家高端飯店搭配五倍券熱潮祭出專案活動，除了立即可享的折抵優惠，更放大加碼回饋各式抵用券。民眾蔡小姐認為，對於原本有意開箱頂級住宿的消費者來說，能極大化五倍券價值算是有感，但後續使用的多重折扣券，就看限制條款親不親民、方不方便，否則會大大影響消費者評估飯店誠意及使用觀感。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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