名家論壇》網路溫度計／熱議「城中城大火、虎豹潭落水」

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根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/12~2021/10/17）統計調查，高雄城中城大火事件過去一週創下高聲量，其中最高峰落在10月15日共有143,008筆討論，隨著事件進入善後階段，討論聲量逐漸往下降；另外，虎豹潭落水事件也有相當高的熱議度，聲量高點在10月17日共有20,024筆，關注焦點在於出動大批警消救難隊找人，雖然陸續尋獲，但仍有失聯者。
「公部門政策檢驗、陳其邁下台迴力鏢」 城中城熱門關鍵字
兩起事件皆屬意外事故，也都造成多人死傷，但為何討論度有落差？進一步透過熱門關鍵字分析，城中城事件除了事故原因、咎責之外，政治人物同時助長討論度，像是「陳其邁、下台」也是熱議焦點，陳其邁多年前嗆胡志強阿拉夜店火災事件必須下台以示負責，網友們討論此標準如今是否也能放在陳其邁身上檢驗？再者，老人和弱勢的居住安全屬於政府公共政策的一環，無論是否人為縱火，城中城裡鰥寡孤獨者的居住環境都是可受公評之事。換言之，陳其邁言行檢驗、市府公共政策執行力都是助攻城中城事件的發燒程度。相較於大火事件，虎豹潭落水事件屬於民間單位大自然體驗營所引發的意外，而早在意外發生之前，氣象局已經發布大雨特報，活動主辦單位應該要做好評估避險，即使虎豹潭被認為是政府「三不管地帶」，但外界認為落水意外屬自身人為控管因素偏多。
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年10月12日至2021年10月17日，共一週。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『城中城大火、虎豹潭落水』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」