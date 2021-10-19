臉書PO反Deepfake變臉謎片 柯文哲仍不忘批假新聞
網紅youtuber小玉被揭露用Deepfake技術，將女藝人或女網紅們的臉偽造成不雅影片，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今（19）日晚間在臉書上PO文譴責，表示身為一個網路紅人，享受著科技帶來的便利與紅利，卻不知節制，反而用科技拿來傷害他人，這種行為應該被譴責。而PO文中也提到「打擊假新聞、假消息，是每一個人的責任。」
記者丁上程／台北報導
2021-10-19 18:55:29｜2021-10-19 19:16:10
柯文哲表示，昨天晚上蔡總統在臉書上呼籲大家正視「科技造假」的問題，起因是網紅小玉竟然使用Deepfake軟體，製作換臉不雅影片，還在網路上販賣牟利。身為一個網路紅人，享受著科技帶來的便利與紅利，卻不知節制，反而用科技拿來傷害他人，這種行為應該被譴責。
不過柯文哲的PO文到中段，似乎就開始些許離題。柯文哲表示，他要向所有勇敢站出來的受害女性表達敬意，「妳們用切身之痛喚醒世人對『假新聞、假訊息』的重視與反思。」柯文哲向社會大眾呼籲，無論男性、女性，不要躲在螢幕後面竄改、造假、出征；有權力者更不應縱容keyboard warriors、haters，甚至網軍用變造的假訊息紊亂人民的認知與生活。這些鋪天蓋地的假訊息早已是台灣民主的暗瘡。
柯文哲接著表示，今日的旁觀者，明日可能就是受害者。人民也要有自覺，要培養思辨的能力，任何來路不明的訊息不要輕易相信或轉發，要增加對媒體與網路訊息的識讀能力。「在維護言論自由的前提下，政府也要積極從法制面補強，讓法律規範明確化、責任合理化，還給人民更乾淨的網路環境。」柯文哲說，政府與人民一起正視這個問題，公眾利益才能獲得保障。