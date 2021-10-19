又路滑了？陳宗彥：「大陸是哪個國家？」

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，民眾在國外接種WHO核發通過的疫苗，都視為有效劑次，回台後可補登紀錄，但不發小黃卡。記者會尾聲，媒體詢問台商在「大陸」接種證明回台換小黃卡，是否會要求收回？副指揮官陳宗彥反回：「你講大陸我實在不知道是哪個國家。」
記者張志康/綜合報導
2021-10-19 19:10:50
指揮中心今日表示，國外接種COVID-19疫苗接種證明或紀錄應妥善保存，返國後補登就不會另核發接種紀錄或證明。陳宗彥表示，各國都有個別的接種紀錄證明，民眾只要保存各國開立的接種紀錄或證明即可。
記者會尾聲，有媒體詢問陳宗彥：「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求他收回嗎？」陳宗彥隨即回問：「所以你說有從中國回來的民眾是不是？」得到肯定答覆後，陳宗彥表示：「因為你講大陸，我實在不知道是哪個國家。」
在短暫沉默後，指揮中心發言人莊人祥回答：「目前已知衛生局會通知該民眾，收回該紀錄卡。」
指揮中心記者會這段插曲，隨即也在社群網路上造成討論熱焦，有網友表示：「又路滑（辱華）了！」「陳副今天很嗆嘛！」「淪陷區」「我們小時候都是叫匪偽政權」。就連前國民黨主席洪秀柱都在該新聞回應表示：「說得沒有錯，『大陸』是中華民國大陸地區，不是『國家』。」