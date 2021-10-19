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金宣虎、徐睿知「拿這個獎」都出事！盤點8韓星人設崩壞

▲百想藝術大賞人氣獎得主金宣虎（左）、徐睿知先後陷入負面新聞。（圖／翻攝金宣虎IG、Naver）
▲百想藝術大賞人氣獎得主金宣虎（左）、徐睿知先後陷入負面新聞。（圖／翻攝金宣虎IG、Naver）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-19 20:00:44

35歲韓星金宣虎以《Start-Up：我的新創時代》「最暖男二」爆紅，在第57屆百想藝術大賞奪下男子人氣獎，近期又以《海岸村恰恰恰》攀上事業高峰，當紅之際卻爆出渣男醜聞，恰巧女子人氣獎得主徐睿知也出事，因對前男友金正賢進行思想操控，被「恐怖情人」的標籤重挫形象，風波不斷的南韓演藝圈，今年就有8位韓星人設崩壞。

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▲劇中，金宣虎的祕密將於下週完結篇揭曉。（圖／tvN Twitter）
▲金宣虎因《海岸村恰恰恰》攀事業高峰。（圖／tvN Twitter）
金宣虎在《海岸村恰恰恰》飾演長得帥、頭腦好的「洪班長」，風靡無數粉絲，卻因南韓論壇一名網友爆料，形象岌岌可危，網友以「大勢K某」的前女友身分爆料，控訴K某以結婚為由哄勸墮胎，術後絕情分手，且K某「雙面人」功夫了得，私下批評對手女演員外貌、劇本幼稚無聊，還懷疑粉絲送竊聽禮物，知名記者李鎮浩在YouTube直指K某就是金宣虎，而因經紀公司遲未否認，手握13支代言的金宣虎，陸續遭7家廣告商金主切割，身陷「渣男風暴」。

▲徐睿知拿下第2名。（圖／Netflix）
▲徐睿知遭爆是「控制狂女友」。（圖／Netflix）
徐睿知以《雖然是精神病但沒關係》的魔女作家「高文英」爆紅，卻被踢爆是操控男友心智的控制狂，3年前她的前男友金正賢和徐玄搭檔主演《時間》，徐睿知要求金正賢對任何異性保持「僵硬態度」，金正賢因此刪掉13個親密戲，一被徐玄碰到手立即拿濕紙巾擦拭，無禮舉動把徐玄惹哭，他甚至在記者會上擺臭臉，不願與徐玄勾手拍照，最後在該劇剩下4集時以健康為由退出拍攝，徐睿知自此被掀起一連串黑歷史，遭控霸凌工作人員、造假高學歷等等。

除了金宣虎、徐睿知在當紅之際爆出負面醜聞，南韓還有6位人氣明星「人設崩壞」，NCT香港成員Lucas（黃旭熙）被爆料白睡女粉絲，每次開房間都不付錢，還要求女粉絲送指定的名牌禮物；Brown Eyed Girls成員佳人非法施打牛奶針，透過經紀公司悔認因為身患抑鬱症才濫用藥物；南韓影帝河正宇也是非法注射牛奶針，遭罰款1千萬韓元（約台幣24萬元）；iKON前隊長B.I（金韓彬）因吸毒，一審遭判3年有期徒刑、緩刑4年，父親在法庭上聲淚俱下，為B.I求情。

▲Lucas陷桃色醜聞。（圖／翻攝Lucas IG）
▲Lucas陷桃色醜聞。（圖／翻攝Lucas IG）
▲Brown Eyed Girls成員孫佳人。（圖／佳人IG）
▲Brown Eyed Girls佳人施打牛奶針。（圖／佳人IG）
▲河正宇笑說他為本片長時間棚拍，拍到必須去醫院打針補充維他命D。（圖／采昌國際多媒體，2017.11.15）
▲河正宇施打牛奶針治痘疤。（圖／采昌國際多媒體）
▲B.I赴警局調查。（圖／達志）
▲B.I吸毒毀前程。（圖／達志）
(G)I-DLE成員穗珍遭控校園霸凌，逼同學到學校廁所互賞巴掌，太妹惡行毀掉大好前途，遭經紀公司「CUBE娛樂」祭出退團懲處，(G)I-DLE改以5人組合在樂壇發展。《驅魔麵館》趙炳圭被同學爆料是霸凌慣犯，除了會用BB槍掃射、拿麥克風施暴、人身攻擊，還被指控有呼麻經歷，趙炳圭因此停工7個月，經紀公司仍與爆料網友進行訴訟中。

▲穗珍（左）、趙炳圭遭控霸凌重挫形象。（圖／翻攝(G)I-DLE、趙炳圭IG）
▲穗珍（左）、趙炳圭遭控霸凌重挫形象。（圖／翻攝(G)I-DLE、趙炳圭IG）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 安心專線：1925
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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