金宣虎、徐睿知「拿這個獎」都出事！盤點8韓星人設崩壞

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徐睿知以《雖然是精神病但沒關係》的魔女作家「高文英」爆紅，卻被踢爆是操控男友心智的控制狂，3年前她的前男友金正賢和徐玄搭檔主演《時間》，徐睿知要求金正賢對任何異性保持「僵硬態度」，金正賢因此刪掉13個親密戲，一被徐玄碰到手立即拿濕紙巾擦拭，無禮舉動把徐玄惹哭，他甚至在記者會上擺臭臉，不願與徐玄勾手拍照，最後在該劇剩下4集時以健康為由退出拍攝，徐睿知自此被掀起一連串黑歷史，遭控霸凌工作人員、造假高學歷等等。
除了金宣虎、徐睿知在當紅之際爆出負面醜聞，南韓還有6位人氣明星「人設崩壞」，NCT香港成員Lucas（黃旭熙）被爆料白睡女粉絲，每次開房間都不付錢，還要求女粉絲送指定的名牌禮物；Brown Eyed Girls成員佳人非法施打牛奶針，透過經紀公司悔認因為身患抑鬱症才濫用藥物；南韓影帝河正宇也是非法注射牛奶針，遭罰款1千萬韓元（約台幣24萬元）；iKON前隊長B.I（金韓彬）因吸毒，一審遭判3年有期徒刑、緩刑4年，父親在法庭上聲淚俱下，為B.I求情。
(G)I-DLE成員穗珍遭控校園霸凌，逼同學到學校廁所互賞巴掌，太妹惡行毀掉大好前途，遭經紀公司「CUBE娛樂」祭出退團懲處，(G)I-DLE改以5人組合在樂壇發展。《驅魔麵館》趙炳圭被同學爆料是霸凌慣犯，除了會用BB槍掃射、拿麥克風施暴、人身攻擊，還被指控有呼麻經歷，趙炳圭因此停工7個月，經紀公司仍與爆料網友進行訴訟中。
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