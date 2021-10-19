日職／松坂大輔引退西武無緣勝 王柏融、吳念庭都有上場
日本職棒（NPB）19日埼玉西武獅對戰日本火腿鬥士，2隊幾乎都無季後賽機會，因此焦點都在只投1人次就告別23年職棒生涯的傳奇強投松坂大輔，火腿靠著5局野村佑希3分砲奠定勝基，最終以6：2擊敗西武獅。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-19 20:41:56
此戰是松坂大輔引退賽，面對同樣畢業自橫濱高校的學弟近藤健介用5球、最快球速118公里，最終投出保送後在滿場觀眾掌聲中退場向23年傳奇職棒生涯告別。松坂退場後西武採取投手車輪戰，十亀剣1局無失分，比賽勝負關鍵在第3任投手髙橋光成投球局數內。
3局上髙橋光成先被敲出3支安打失掉1分，5局上被杉谷拳士敲安後對西川遙輝投出保送，接著面對野村佑希被敲出3分砲成為左右勝負關鍵，總計他4局投球被敲8安失掉4分承擔敗投。
西武僅在4、8局下靠著山川穂高的犧牲打和陽春砲打回兩分，反觀火腿除了比賽前段有斬獲，9局万波中正敲出2分彈再添分數，終場西武以2：6落敗，無緣在老大哥松坂大輔的引退賽拿下勝利。
此外台灣好手王柏融、吳念庭都有出賽，吳念庭先發5棒，4打席2打數選到2保送無安打，打擊率為2成44；王柏融在9局上2出局上場代打，敲出二壘滾地球出局，目前單季全壘打數停在9轟，接下來比賽把握機會，仍有機會挑戰單季10轟里程碑。