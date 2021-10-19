短跑超車楊俊瀚　林昱堂跳遠破全運會紀錄摘金

110年全運會，一度威脅「台灣最速男」楊俊瀚短跑金牌的澎湖縣好手林昱堂，今(19)日回歸本行跳遠，以7公尺99(+2.1)成績奪金並打破大會紀錄，賽後坦言累了，「感覺快抽筋。」
記者鍾東穎/新北報導
2021-10-19 20:43:55
林昱堂過去100公尺個人最佳成績是10秒55，這次在全運會男子100公尺預賽飆出10秒24，意外成為台灣男子100公尺史上第2傑，僅次於楊俊瀚，準決賽秒數還比楊俊瀚快了0.02秒，最後決賽收下銅牌。
林昱堂表示非短跑選手課表有差，過去2天跑了3趟100公尺賽事，「身體有點放不開，感覺快抽筋了，不敢全力跑，怕會受傷。」稍微影響到今天跳遠助跑不太順暢。
不過實力驚人的林昱堂仍在第2次試跳超風速(+2.1)的情況下跳出7公尺99的好成績，第5次是跳則在風速範圍內以7公尺95，打破林鴻敏在上一屆寫下的7公尺90大會紀錄，穩穩抱回金牌。
儘管超風速有些可惜，但林昱堂認為，至少穩定性提高是好事，將成績維持在7公尺80、90左右。
被問到是否考慮轉項跑100公尺，林昱堂笑說還是會專注在跳遠上，可能一年報一場短跑來檢視自己的速度，「是有幫助我找出助跑的缺點，但平時訓練不同，身體負荷不了，還是跳遠比較輕鬆一點。」