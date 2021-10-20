NOW早報／小玉賣變臉謎片！8千會員看過　律師曝最終下場

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠說明，倘若是在知情的狀況下拍攝，但影片卻被散佈，恐涉犯散佈猥褻物品罪；若是在不知情的狀況下卻被散佈，則涉犯妨害秘密罪與散佈猥褻物品罪。不過呂秋遠坦言，在司法實務上，對於觸犯這兩項罪嫌，鮮少有判決入獄服刑，「一般而言，大概就是易科罰金。至於民事賠償，司法實務上，很少超過50萬元。如果被告沒財產，卻願意賠一點錢，法院還會勸受害人和解，給對方緩刑，免得什麼都拿不到。」
針對小玉事件，呂秋遠感嘆，這樣的行為竟持續一年多，且會員至少有8千人，小玉也因此得利上千萬元，而這點讓他覺得最訝異，忍不住砲轟「曾經看過這些影片的人，也就是你們這八千人，你們不會覺得，把藝人、政治人物或網紅的臉，移植到影片上，藉以滿足自己的性幻想，是一件很難令人原諒的事情嗎？這些行為，已經持續一年多，影片也早就到處流傳，你們這八千人，到底在想什麼？如果是自己的姊妹、母親、女兒的臉譜，被放到這些影片上，自己會作何感想？還能看得這麼理所當然、理直氣壯？」
最後呂秋遠也沉重表示，若網路性暴力、性霸凌可以輕輕放下，搭配這個社會許多人對於女性的偏見，例如「就是因為她平常的行為不檢點，才讓人家有機會」之類的論調，台灣距離性別平等的目標，可能還有很長一段路要走。
今日天氣／留意早晚溫差大！全台天氣多雲到晴
中央氣象局今（20）日表示，各地大多仍多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部偶有局部短暫雨，其中基隆北海岸清晨前的降雨稍微明顯一些，午後中南部山區及南部近山區平地則有零星短暫陣雨；溫度方面，早晚仍有涼意，各地低溫約21到24度，白天普遍溫暖舒適，西半部高溫約28到31度，東半部約27度，西半部日夜溫差稍大，請留意日夜溫度變化。
你中了嗎？第二波60萬「國旅券中籤號碼」出爐！
交通部配合振興五倍券推出面額一千元的「國旅券」共有240萬名額，上週已經抽出60萬名，（19）日再次抽出60萬名幸運兒。中籤號碼有「87」、「04」、「40」、「29」、「71」，此次國旅券抽出五組，就滿60萬名額。今年國旅券抽籤，採先行抽出五組雙數號碼，身分證尾數兩碼相同的人，就代表中籤，如果未滿60萬名，再加碼抽出三碼。
金宣虎公司發聲了 「還在釐清事實真相」
韓國男星金宣虎主演的《海岸村恰恰恰》剛播畢，就被爆料逼女友墮胎，事件延燒兩天，金宣虎所屬的經紀公司終於出面發表聲明，「本公司目前還在確認該篇匿名文章的事實真相，因為還沒有確認真相為何，懇請外界能夠再耐心等待，很抱歉因不好的事件造成影響」。
金宣虎所屬的S.A.L.T娛樂（19）日發出聲明，先是向大家道歉，沒能在第一時間就出面發表聲明，並表示正在釐清爆料文章的背後真相，不過還沒有查出原因，希望大家再給他們些時間，並道歉該事件造成的負面影響。
日前有一名女子在韓國網路論壇爆料，她表示和K男從2020年初交往，她被Ｋ姓男演員「射後不理」還逼她墮胎，對方還說出「演藝事業全毀」、「現在生下孩子要賠償9億韓元的違約金」等荒謬理由，而韓國媒體人直接點名K男就是金宣虎，讓他形象大傷，代言的產品形象照也悄悄下架。
小玉登關鍵熱搜！男主唱無辜遭翻出 自嘲：有點幽默
YouTuber小玉因製作女星「換臉謎片」牟利，（18）日遭逮捕，最後檢方准予30萬元交保候傳，事件曝光後引發外界譁然，小玉一夕之間成為眾矢之的，名字也意外成為熱搜關鍵字，事實上，樂團「宇宙人」的主唱也名為「小玉」，無辜遭到波及的他透過IG表態了。
宇宙人主唱「小玉」（林忠諭）19日凌晨發出一張黑白照片寫下：「我就問，今天誰因為新聞追蹤錯人，有點幽默。」一句簡單的話似乎透露許多無奈，也引來粉絲擔憂，好在沒多久後他又發文：「我沒有事啦！不用擔心我。」並附上哭笑不得的表情符號，才讓大家稍微放心。
事實上，小玉「換臉謎片」事件受害女性多達上百人，包括網紅奎丁、龍龍、雞排妹和主播張齡予等，連高嘉瑜、黃捷等政治人物也不放過。除了被換臉的當事人陸續發聲痛批、揚言喊告之外，總統蔡英文也非常關注此事，透過臉書加強國人對「Deepfake」（換臉技術）的認知，而針對色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，表示會重新盤點法規，研擬推動修法工作。
真的考驗信仰！蘋果深夜「上新品」 眾驚：AirPods輸了
蘋果繼上月發表全新iPhone系列機之後，於19日凌晨第二場發佈會登場，這次發佈了萬眾期待的AirPods 3、MacBook Pro及HomePod mini新品，官網也同步更新，不少果粉爭相上官網訂購，不過，卻有網友發現，官網上架了一項配件，引發不少討論。
原PO在PTT貼文指出「凌晨，蘋果推出一堆新品，同時也開賣這塊布......一塊590元，是帶有印有蘋果標誌的原廠擦拭布，沒想到一小塊布料也能賣590吧！果然蘋果象徵高貴，想問有忠誠粉絲願意買這一塊嗎？好好照顧自己的蘋果設備」。
貼文一出，網友紛紛回應「AirPods風采被搶了，輸慘了」、「真考驗信仰的時刻」、「信仰儲值時間」、「我買2件XXL內褲也不用590」、「拿去買內褲都還有剩＝＝590是高貴在哪」、「果粉標配，拿不出來別說自己是果粉」、「蘋果標誌視力3.0才看得出來吧＝＝」。
而實際到蘋果官網查看，發現官方真的有上架這項商品，名為「擦拭布」，是一塊灰白色的布料，主打採用不會造成磨損的柔軟材質製成，可安全有效地清潔任何Apple顯示器，而該蘋果的Logo位於右下方，顏色非常淺，讓不少人吐槽「買了人家以為是一般的布，真的太考驗信仰了！」（張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※ 拒絕暴力請撥打：113、110