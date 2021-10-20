網友罵陳時中「隱瞞疫情、無恥舔美賣台」 挨告遭判拘役
全台5月中旬時武漢肺炎本土疫情大爆發引發民怨，一名賴姓男子疑似不滿衛福部長陳時中的防疫政策，而在臉書社團發文辱罵陳時中「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」，陳時中憤而提告後，台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴賴姓男子。台北地院9月判賴姓男子拘役3日後，迄今上訴期滿，雙方均沒上訴，全案確定。
根據台北地院判決內容，賴姓男子涉公然張貼侮辱陳時中的臉書留言，不僅缺乏尊重他人法治概念，也已對陳時中人格、名譽及社會評價造成嚴重損害，實屬不該，再審酌賴姓男子否認犯行，未見悔悟自省之心，還意圖延滯訴訟而屢不到庭，因此量刑拘役3日，得易科罰金新台幣3000元。
而北檢起訴書指出，賴姓男子對陳時中的防疫政策有所意見，於今年6月6日前某日在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」社團內發表「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」文字，案經陳時中在6月6日具狀向北檢提告。檢察官認定：「無恥舔美賣台」屬於侮辱文字，足以貶抑陳時中的人格及社會評價，依公然侮辱罪嫌起訴賴姓男子。
另外，陳時中提告稱「隱瞞疫情」足以損害他的名譽，發文者涉加重誹謗罪嫌，但賴姓男子辯稱，因為先前彰化篩檢武漢肺炎確診比例與全台確診比例不太一樣，且台灣人出國有被篩檢到確診的狀況，所以才說有隱瞞疫情。檢察官認為，固然屬負面批評性文字，但未超出適當評論範圍，是對於可受公評之事出於善意而為合理評論，所以不成立犯罪。