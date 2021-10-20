張鳳書新書座談會 中醫大新竹附醫院長陳自諒分享心得
中國醫藥大學新竹附設醫院表示，藝人張鳳書出書《高效率癌症照顧心法》，集結一年多來陪伴爸爸走過治療路的經驗談，她和院長陳自諒將於10月25日在中醫大新竹附醫舉行新書座談會，分享5大安心祕訣，抗癌身心復健力以及飲食營養的關鍵力，讓癌友心情佳、營養優、體能強，逐步展開癌後新人生。陳自諒表示，中醫大新竹附醫成立癌症中心，守護鄉親健康，更引進第四代達文西機器手臂，提供更優質醫療設備，希望透過座談會，鼓勵癌症病患和家屬。報名網址（ https://reurl.cc/aNaA9G）。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-20 09:03:40
陳自諒表示，大腸直腸癌最常見的症狀，包含排便習慣改變，血便，持續性的腹部不適，不明原因的疲倦，不明原因的體重減輕等。有八大危險族群，60歲以上老年，大腸癌或大腸息肉病史，發炎性腸道疾病史，家族性遺傳疾病或大腸直腸癌家族史，不健康的飲食或生活型態，糖尿病或肥胖，吸菸或是飲酒過量，曾接受過腹部或骨盆腔放射線治療。
張鳳書將分享5大安心秘訣，給癌症病友和家屬的鼓勵(1) 清楚知道癌症不是不治之症。(2)尋求專業協助。(3)家人之間要合一，核心成員更要同心同調。(4) 選擇現代醫療，不尋求偏方。(5)有知識就有力量，打敗因無知造成的恐懼。
陳自諒建議避免常食用高油脂、精緻加工與醃製等食品相關。另外，國民健康署利用菸品健康捐，補助 50-74歲民眾每 2年 1次定量免疫法糞便潛血檢查。假如糞便潛血檢查呈現陽性，代表腸道中可能有出血的現象，就建議要做大腸鏡檢查。早期發現早期治療，可降低至少2成致死率。